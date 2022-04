El juzgado archiva para dos alcaldes de Alicante la causa por vacunación tras un informe exculpatorio

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Dénia ha archivado provisionalmente para la alcaldesa y el exalcalde de los municipios de Els Poblets y Verger, respectivamente, la causa relativa a su vacunación contra la Covid-19, después de que la Fiscalía presentara un informe donde no aprecia indicios de delito de cohecho y prevaricación administrativa contra ellos.

Por la misma razón, y en aplicación del principio acusatorio que rige el proceso penal, la magistrada ha acordado también el sobreseimiento de las diligencias respecto a una coordinadora de enfermería del centro de salud de Verger.

En cambio, tal y como pedía el Ministerio Público, el juzgado ha decidido seguir investigando por un posible delito de prevaricación administrativa a la coordinadora médica del mismo centro sanitario, concretamente en relación a la vacunación de su pareja, una decisión que podría ser "arbitraria" y revestir por tanto "relevancia penal".

El auto, que ha sido notificado este viernes a las partes, establece una serie de diligencias a practicar para esclarecer estos hechos, como la citación como testigo de una enfermera o la remisión de un oficio a la Conselleria de Sanidad Universal y al Departamento de Salud de Dénia para que informe sobre la profesión de diez personas, el motivo y la hora en que se vacunaron.

A principios de este año, el Partido Socialista (PSOE), al que pertenecían estos dos ediles, pidió la dimisión de 8 alcaldes y 3 ediles, que supuestamente se habrían vacunado antes de tiempo.

En marzo de 2022, tras el contagio de la pareja de alcaldes socialistas de Alicante; uno de ellos, el alcalde de El Verger, Ximo Coll, presentó su renuncia como regidor, ratificando de alguna manera la decisión tomada en la asamblea extraordinaria de la Agrupación Socialista del municipio, que tuvo lugasr unos días antes. Su puesto como regidor de la ciudad, lo tiene ahora el también socialista Juan José Chover Blasco. Por otro lado, Carolina Vibes, sigue como regidora del municipio de Els Poblets.

Los hechos

En unas declaraciones, Ximo Coll dijo para justificarse por haberse vacunado antes de tiempo que estaba "haciéndose un vino" debajo de casa de su madre y le llamó la directora del Centro de Salud de la localidad para que se "pasase" porque "habían sobrado vacunas". Él y su mujer, la alcaldesa socialista de Els Poblets (un municipio aledaño), Carolina Vives, accedieron a sendas dosis pese a no pertenecer a grupos de riesgo.

El exalcalde de El Verger habló con EL ESPAÑOL en enero de 2021 y afirmó: "Yo no he quitado la vacuna a nadie. Desde el Centro de Salud se llamó a siete personas aparentemente sanas porque habían sobrado viales destinados a sanitarios enfermos de gripe, confinados o que no se la querían poner, e iban a caducar".

