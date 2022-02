El 'boom' de los aparcamientos 'pirata' en el aeropuerto de El Altet: "Parecen huertos de coches".

Basta con un simple vistazo a internet para encontrarlos: "Aparca y vuela desde dos euros al día", incluyendo parking vigilado, desplazamiento gratuito y lavado del vehículo. Hay algunas que incluso ofrecen dentro del servicio el llevar el coche a pasar la ITV, en caso de estancias largas. Son los llamados "aparcamientos pirata" que han proliferado alrededor del aeropuerto de Alicante-Elche, y que ofrecen tarifas mucho más baratas que las oficiales de Aena. Hoy por hoy son la primera opción para dejar el vehículo cuando se viaja, como demuestra la estampa de los campos alrededor del aeródromo llenos de coches.

¿El motivo? La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) y el colectivo agrario Asaja han denunciado este jueves que "la falta de impulso político" a la conexión del aeropuerto de Elche-Alicante con la red ferroviaria de la provincia ha provocado la proliferación de estos "huertos de coches".



"El históricamente quinto aeropuerto por tráfico de pasajeros del país sigue siendo sólo accesible por carretera once años después de su ampliación, y tras 55 años de funcionamiento", indican. "Se trata de una situación excepcional que no padecen ninguno de los principales aeropuertos peninsulares".



En este sentido, critican que el aeródromo de El Altet "es uno de los aeropuertos turísticos peor conectados del mundo y el único, junto con el de Marrakech, que no tiene conexión ferroviaria".



"La desconexión ferroviaria ha provocado que el suelo rústico de sus alrededores se haya convertido en una gigantesca era de asfalto donde una veintena de parkings y empresas de alquiler de vehículos ocupan más de 140 hectáreas, superficie equivalente a 140 campos de fútbol", explican.

Fuentes de Aena explican a El Español que la regulación de este tipo de negocios depende del Ayuntamiento de Elche, que es donde se encuentra la partida de El Altet. Es el consistorio el que regula los usos del suelo dentro de su término municipal.

Vista aérea del aeropuerto en Google Maps, rodeado de aparcamientos.

Alquiler de vehículos

El presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, lamenta que los turistas "no tienen un cercanías o una buena combinación de transporte público para llegar a su destino, por lo que tienen que alquilar coches", al tiempo que ha asegurado que si bien "la Administración quiere que el transporte sea sostenible, aquí está fomentando lo contrario".



Andreu recuerda que el terreno del entorno del aeródromo "es especialmente valioso a nivel medioambiental, al formar parte del ecosistema de los humedales del sur, además de porque todas estas zonas tuvieron tradicionalmente uso agrícola"; no obstante, ha lamentado que ahora estos terrenos se hayan convertido en "bancales de coches".



Por esta razón, el representante de los agricultores asegura no entender "cómo se permite que el espacio natural retroceda en favor de un sistema de transporte poco eficiente", especialmente "cuando se está legislando para reducir los impactos ambientales y las emisiones de CO2" en todas las actividades económicas.



Por su parte, el presidente de Uepal, Juan José Sellés, ha aportado por por conectar el aeropuerto por vía férrea con Elche y Alicante: "El aeropuerto necesita con urgencia una conexión ferroviaria del siglo XXI; de esta manera se evitaría el tráfico de vehículos privados hacia el quinto aeropuerto de España y tendríamos una mejor comunicación y relación entre las ciudades de Elche y Alicante, con el aeropuerto como nexo común".

