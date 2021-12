Indignación en la DO del Vinalopó contra Espejo Público: "¿Cómo que no hay uva nacional de temporada?"

Los almacenes de uva de la DO del Vinalopó, trabajando de cara a Nochevieja. EFE

Indignación en la Denominación de Origen Protegida (DOP) alicantina uva embolsada del Vinalopó con el programa de Antena 3 Espejo Público, después de que el matinal asegurase que no "hay uva nacional" de temporada de cara a consumirla en Nochevieja. En un tuit, la DO pidió "una rectificación" a este espacio, al explicar que el producto "no solo existe sino que es una Denominación de Origen Protegida" que, de hecho, lleva trabajando contrarreloj desde hace semanas para atender la demanda de estas fechas.

Hola, @EspejoPublico : exigimos rectificación del mensaje trasladado hoy desde el programa relativo a que ahora no hay uvas de temporada nacionales y que mejor despedir el año con otras frutas (1/n) — CRDOP Uva Embolsada (@UvaVinalopo) December 29, 2021

"Hola, Espejo Público: exigimos rectificación del mensaje trasladado hoy desde el programa relativo a que ahora no hay uvas de temporada nacionales y que mejor despedir el año con otras frutas", explica la cuenta en la red social.

"Nosotros no vamos a entrar en la fruta con la que cada uno quiera despedir el año, pero, por favor, si una tradición vinculada a un producto existe, es porque ese producto existe", agrega. "Claro que hay uva nacional y, además, con DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA para Nochevieja: se llama "uva de mesa embolsada del Vinalopó", la comarca alicantina donde se producen. Y a continuación añaden una imagen con una cesta llena de uvas: "Mirad, mirad. Estamos a vuestra disposición para explicaros lo que haga falta".

Mirad, mirad, @EspejoPublico .



Estamos a vuestra disposición para explicaros lo que haga falta (4/4) pic.twitter.com/9wV7I728C3 — CRDOP Uva Embolsada (@UvaVinalopo) December 29, 2021

Lo cierto es que en diciembre la temporada de recogida de uva de mesa ya ha finalizado en España, por lo que muchas de las que llegan a los puntos de venta en invierno proceden de Perú, Brasil o Sudáfrica. Sin embargo, las principales zonas productoras españolas de uva de mesa, que se encuentran en Murcia y Alicante, alargan su vida útil refrigerándolas en cámaras para la cita de Nochevieja, cuando la tradición de las doce uvas es insustituible, aunque cada vez con mayor tendencia a consumir variedades sin pepita o preparadas en conserva.

En este sentido, la directora de la denominación de origen protegida (DOP) Uva de Vinalopó, Beatriz Rocamora, también ha asegurado este miércoles a Efe TV que hacen un buen balance de la campaña, con un volumen de 41.800 toneladas de uvas de mesa, sobre todo de la variedad Aledo.

Tendencias

"Con las uvas ha pasado como con la sandía, si entras en un Mercadona o un Carrefour verás cada vez más sin semilla, porque es más cómoda de comer y se puede utilizar en preparados de cuarta gama", ha apuntado el presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (Apoexpa), Joaquín Gómez.

Ha explicado que hace unos 20 días terminó la recogida de la uva de mesa sin semilla en la Región de Murcia, que este año, en el que no ha habido ni inclemencias meteorológicas ni problemas de brotitis que afecten al fruto, se ha conseguido una gran campaña, de unas 220.000 toneladas.

En Murcia también se encuentran las principales industrias de conservas de frutas, como Golden Foods, que comercializa desde hace ya quince años sus conservas en lata con almíbar "12 Uvas", "Uvas de la Suerte" y "Uvitas", estas últimas de menor tamaño y también sin pepitas ni piel.

Sus ventas en 2021, que se extienden durante todo el año pero que están muy centradas en la celebración de la Nochevieja, se situarán entre los dos y los tres millones de unidades, según han avanzado fuentes de esta compañía.

Este fin de año, la sexta ola de la pandemia de la Covid-19, con la variante ómicron marcando máximos de contagios, propiciará más la despedida del año desde casa, con la compra de uvas en las tiendas de proximidad y en cadenas de distribución.

La variedad más comercializada en estos tres días ha sido la Red Globe, de gran tamaño y procedente de Alicante, Murcia, Perú e Italia; le sigue la de uvas tipo Dominga; las sin semilla tanto blanca como negra (Alicante, Perú, Murcia, Italia y Valencia) y la Aledo.



Sigue los temas que te interesan