Sánchez y Puig quieren colocar a Andrés Perelló como director de Casa Mediterráneo en Alicante

El veterano dirigente de la corriente Izquierda Socialista en la Comunidad Valenciana, Andrés Perelló, se perfila ya como director de Casa Mediterráneo en Alicante, una de las seis "instituciones diplomáticas" de la red del Ministerio de Exteriores.

Perelló era "embajador delegado permanente de España ante la UNESCO" desde agosto de 2018 hasta el pasado verano que tuvo que dejar el puesto para que lo ocupase el exministro José Manuel Rodríguez Uribes, tras la crisis de Gobierno de Pedro Sánchez.

El nombramiento debe hacerlo el consorcio de la casa, formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Alicante y Benidorm.

Perelló (Buñol, 1957), es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia especializado en Derecho Público. Ha ejercido como abogado penalista pero es conocido por su actividad institucional y política.

Fue alcalde de Buñol entre 1991 y 1995, diputado provincial de Valencia en el mandato siguiente, diputado autonómico en las Cortes Valencianas en varias legislaturas, senador (2007-2009), eurodiputado (2009-2014) y activista en las relaciones con ONGs.

También ha sido miembro de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con IRAK; de la ACM (Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo); y observador electoral internacional, acreditado, en Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Paraguay, República Dominicana, Nigeria, Madagascar.

Sin director

Casa Mediterráneo no tiene director desde el verano de 2020 en que cesó de su cargo el diplomático Javier Hergueta. Desde hace unos meses, no obstante, ejerce como secretario general José Manuel Molina García, ex alcalde de Toledo (PP)

Molina García es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido como Auditor de Cuentas. Ingresó por oposición al Cuerpo Técnico del Ministerio de Hacienda, donde ha ejercido profesionalmente en varios destinos. Como alcalde de Toledo presidió la Organización Mundial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

En los últimos años Molina García ha realizado su actividad profesional en el servicio Exterior como canciller en las Embajadas de España en Kinshasa y en Dar Es Salaam, hasta relevar a Héctor Salvador, que ha sido destinado a la Embajada Española de Emiratos Árabes.

Casa Mediterráneo es "un instrumento de diplomacia pública cuyo objetivo fundamental consiste en el fomento del conocimiento mutuo y el acercamiento entre España y el resto de los países de la cuenca mediterránea, en áreas tan diversas como la cultura, la economía, el cambio climático, la igualdad de género o la innovación científica y tecnológica".

Sigue los temas que te interesan