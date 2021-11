Los niños de 2 años de la Comunidad Valenciana tendrán plaza gratuita en las escuelas públicas y privadas

El conseller de Educación de la Comunidad Valenciana, Vicent Marzà, ha anunciado que el próximo curso escolar todo el alumnado de dos años tendrá plaza gratuita, tanto en las escuelas públicas como privadas, gracias al aumento del presupuesto para el bono infantil.

Marzà se ha pronunciado así en las Cortes, donde ha comparecido para exponer su presupuesto para 2022, que asciende a 5.202 millones de euros, un 7,6% más que este año. También ha anunciado la creación de 'Receta deportiva', un programa dotado con 500.000 euros para prescribir la práctica de deporte gratuito como forma de prevenir o curar enfermedades.

En este sentido, la oposición ha acusado al conseller de ser "poco ambicioso" con unas cuentas que "no hay por donde cogerlas", que aplican el "sectarismo", "imponen" el valenciano, "recortan" partidas y tienen baja ejecución en infraestructuras, mientras que el Botànic le ha felicitado por unas cuentas que "no dejan a nadie atrás".

Marzà ha explicado que el área de Educación contará con 4.907 millones de euros, un 6,26 % más, e incluye 425 millones para infraestructuras educativas y equipamiento; 61 millones de euros para garantizar el programa Xarxa llibres; 74,6 millones para comedor escolar; 7,9 millones para formación del profesorado, o 1 millón para construir el Centro de innovación educativa.

En Cultura, área que cuenta con 196 millones de euros, un aumento de casi el 40 % sobre este año, se incluyen 20,35 millones para el Palau de Les Arts, 13,6 para el IVAM o 6,1 para el Museo de Bellas Artes, así como 150.000 euros para programación en localidades que ejerzan como capitales culturales.

El conseller ha señalado que Deporte contará con 36 millones de euros, a los que hay que sumar 5'5 millones del Plan de recuperación y resiliencia, y ha reivindicado que el presupuesto de su departamento plasma la respuesta del Botànic para una salida "social, cohesionadora y de calidad" a la crisis generada por la pandemia.



La oposición: "Es una chapuza"

Sin embargo, la diputada del PP Beatriz Gascó ha calificado de "chapuza" estos presupuestos, que a su juicio evidencian que Marzà "no está gestionando bien", que en cultura hace "seguidismo" y políticas "de amiguetes" y que en educación aplicará un "retraso apoteósico en la construcción" de centros al primar ahora las aulas de 2 años.

Para la diputada de Ciudadanos Merche Ventura, Marzà podía haber dado "más guerra" para que subiera más un presupuesto que es "más de lo mismo" de años anteriores, en el que destina "tres veces más a promoción de valenciano que a inclusión educativa" y en el que actúa como "lobby de entidades catalanistas".

Desde Vox, la diputada Llanos Massó ha afirmado que el conseller "va a echar a la calle a 5.000 trabajadores" de las escuelas infantiles con la gratuidad de todas las plazas de 2 años y le ha acusado de "imponer dictatorialmente" el valenciano y crear "exiliados lingüísticos".

Marzà les ha replicado que no hay ejemplo de gestión "más potente o eficaz" en la ejecución de infraestructuras educativas, pues el último Consell del PP ejecutó 20,5 millones de euros y este año se llevan ejecutado 115, y que con el Botànic hay "más presupuesto y más porcentaje de ejecución" en esta Conselleria, que es la que más sube en cantidad, 365 millones más.

Ha defendido que la inversión por alumno es un 66 % superior a cuando el Botànic llegó al Consell; ha calificado de "barbaridad" y "cinismo" que se diga que se invierta más en política lingüística que en inclusión; y ha reivindicado que el fracaso escolar no solo ha bajado en la Comunitat, sino que empieza a ser una referencia en España.

