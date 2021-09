El PP de Alicante reducirá el IAE al 0% en 2023 , como la Comunidad de Madrid que critica Ximo Puig

Si Ximo Puig arremete en cuanto puede contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su antagonista en el PP de la Comunidad Valenciana, el alicantino Carlos Mazón, reivindica sus políticas. Por eso ayer anunció una rebaja del IAE (único impuesto que cobran las provincias) al 10% en 2021, al 5% en 2022 y al 0% en 2023. Como Madrid.

No es la primera vez que Mazón habla de rebajar impuestos frente al estupor de socialistas y nacionalistas. En una entrevista en EL ESPAÑOL calificó la situación de la Comunidad Valenciana de "infierno", en relación con los tributos. Y es que la provincia de Castellón (gobernada por PSOE y Compromís) mantiene un 31% en este impuesto. Y Valencia, un 29%.

El líder del Gobierno Botánico (PSOE-Compromís-Podemos), Ximo Puig, viene ejerciendo desde hace más de año y medio una campaña de críticas hacia la Comunidad de Madrid por considerar que sus bajadas de impuestos equivalen a "dumping fiscal", obviando el cupo vasco y navarro y el sueño catalán de equipararse a estas comunidades. Incluso pidiendo un impuesto especial para la capital de España, que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez rechazó.

No son las que más alto mantienen el tributo. Según datos de 2020 (los últimos pasados al cobro), Guadalajara sitúa este impuesto en un 40%, como Lleida, Tenerife, León, Córdoba, Granada o Salamanca. Le siguen Segovia con el 38% y varias provincias más de diferentes comunidades con el 35 y el 33%.

Por contra, Alicante y Madrid son las provincias que más bajo lo tienen, junto a Soria con un 3,70%, La Rioja con un 12% y Murcia con un 15%. Y es que este impuesto lo pueden establecer las diputaciones y comunidades uniprovinciales con la única condición de que es voluntario (puede no aplicarse) pero que el recargo será un porcentaje que no podrá superar el 40 %.

Las declaraciones

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha destacado durante el pleno que “desde el equipo de gobierno de la institución seguimos demostrando que se pueden bajar los impuestos”. “El recargo provincial del IAE es el único impuesto que gestionamos y lo hemos rebajado por segundo año consecutivo porque es cuando más desahogo fiscal necesitan las empresas, que son las que generan empleo”, ha señalado.

Esas palabras fueron respondidas tanto por el PSOE como por Compromís, que no están de acuerdo con la rebaja de impuestos. El portavoz nacionalista, Gerard Fullana, aseguró que "sólo afecta a las empresas con más recaudación, que deberían arrimar el hombro. Pero les da igual recaudar o no, ya que no ejecutan nada".

La diputada socialista, Patricia Macià, por su parte señaló que esta propuesta "no beneficia a la pequeña empresa ni al autónomo, sino a las empresas que facturan más de 1 millón de euros, el 5% de las empresas alicantinas". "Además la rebaja va a ser irrisoria para estas empresas: algunas que facturan un millón de euros se van a ahorrar 35 euros año, pero a la Diputación le supone perder 2,5 millones", ha señalado.

