Carlos Mazón y López Miras estrechan vínculos para reclamar al Gobierno una mejor financiación.

El presidente popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el líder del PPCV, Carlos Mazón, ha mostrado este viernes públicamente su alianza para tratar de conseguir una nueva financiación autonómica para las dos comunidades, que ven como las más "castigadas" de España por el Gobierno central.



Los dos líderes del PP murciano y valenciano han tenido un almuerzo de trabajo en Torrevieja junto al secretario general del PP, el murciano Teodoro García Egea, para tratar los retos y necesidades comunes, sobre todo la financiación pero también el agua y las infraestructuras, especialmentedel retrasado proyecto del Corredor Mediterráneo.



López Miras ha asegurado que en financiación la murciana y la valenciana son "las dos más perjudicadas" de todo el país, lo que hace que sus ciudadanos sean tratados "como españoles de segunda" ya que no disponen de los mismos recursos y coberturas sociales que el resto.



Del Corredor, ha puesto de manifiesto que la futura conexión entre ambos territorios articula el 50% de la población y del PIB español pese a lo cual "está parado", y sobre agua ha dicho que el retroceso del Tajo-Segura por motivos "sectarios" pone en riesgo las exportaciones agrícolas y 300.000 empleos.



El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha coincidido con el diagnóstico y ha manifestado que desde el PP arrancan el curso "muy propositivos" y con el afán de proporcionar "soluciones a los problemas" para los principales retos que existen, que se añaden a la lucha contra la pandemia sanitaria de la Covid-19.



De la financiación ha señalado que se hará "frente común" con la Región, y también ha apostado por la necesidad de implantar una revolución fiscal como han iniciado otras comunidades, entre ellas la murciana.

"Silencio de Sánchez"

El número dos del PP nacional, Teodoro García Egea, ha suscrito las opiniones de sus dos barones al comentar que la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia "son las dos peor financiadas por el Gobierno, las peor tratadas" y ha afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "no dedique ni un minuto" a tratar de solucionar sus problemas.



A este respecto, ve "silencio e indeferencia" en Sánchez hacia estos territorios, y en algunos casos aún peor como por ejemplo al querer "alterar las reglas del Tajo" pese a que el trasvase funcionaba con unas reglas pactadas en su día por todas las administraciones implicadas.



También ha lamentado que "brillen por su ausencia" las infraestructuras en la Comunidad y Murcia y ha opinado que las conexiones no deben ser solo radiales "sino conectar territorios que tienen mucho que aportar entre sí".



Del mismo modo, se ha referido a otras cuestiones, como un recibo de la luz "que bate récords", pese a lo cual ha dicho que hoy el presidente Sánchez no ha dicho "ni una palabra" aún cuando los pequeños y medianos empresarios y autónomos "se ven ahogados por la subida del recibo".



Ha proseguido que en estos asuntos Pablo Casado ha tendido la mano al Gobierno central sin que éste la haya recogido, al igual que hizo hace 18 meses pidiendo una ley de pandemias para evitar que las comunidades autónomas tengan 17 regulaciones que, además, sus respectivos tribunales superiores de justicia puedan "tumbar".

