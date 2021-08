¿Cuánto cuesta la vuelta al cole en la Comunidad Valenciana?

La vuelta al colegio del próximo curso costará a las familias valencianas desde los 200 a 260 euros en el caso de los centros educativos públicos, los 735 a 795 para los concertados y los 1.800 a 1.900 para los privados.



A esto se añade el coste de los libros, en el caso de no participar en la Xarxa Llibres, y que de media oscila entre los 180 y los 300 euros en función del curso, según un sondeo realizado por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana para conocer el coste de la vuelta al colegio en septiembre.



A diferencia del curso anterior, en el que las familias retrasaron hasta el último momento la compra de material escolar y equipamiento debido a la incertidumbre por el inicio del curso, este año sí han planificado las compras con antelación y mayoritariamente ya tienen prácticamente preparado el material necesario.



En cuanto a la previsión de gastos, los datos que arroja esta encuesta varían notablemente en función del tipo de colegio en el que está escolarizado el alumno, ya sea público, concertado o privado, según informa esta organización este lunes.



El desembolso económico medio a realizar durante el mes de septiembre para la vuelta al colegio es de entre 200 y 260 euros en un colegio público incluyendo el coste de comedor, material escolar, libros que no se incluyen en la Xarxa Llibres, seguro escolar y cuota de AMPA.



El coste sería de entre 735 y 795 euros para un centro concertado, teniendo en cuenta el coste del uniforme, comedor, material escolar, los libros que no se incluyen en Xarxa Llibres, seguro y AMPA.



En el caso de un colegio privado sería entre 1.800 y 1.900 euros, ya que a todas estas partidas hay que añadir habitualmente el transporte, libros de texto y la mensualidad que varía en función del curso y del centro.



Además, algunos colegios incluyen cuota de inscripción para alumnos nuevos y otros servicios complementarios como servicios médicos o psicológicos.

Por partidas, además de los libros de texto, en la adquisición del uniforme completo el desembolso económico asciende a 535 euros, incluyendo el uniforme de vestir de verano y el de invierno completo, así como la ropa deportiva del centro, y ropa de abrigo.

Trucos para ahorrar

La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana recomienda comparar precios entre los diferentes establecimientos, reutilizar el material de años anteriores, así como aprovechar ofertas y descuentos para que el coste de la vuelta al cole sea lo menos gravosa posible.



Aconseja evitar recurrir a créditos rápidos, ya que este tipo de préstamos tiene unos altos intereses que pueden poner en jaque la economía familiar.



Además, en este inicio de curso continuará siendo obligatorio el uso de las mascarillas en los centros educativos, por lo que es un gasto que añadir al presupuesto de la vuelta al cole.



En este sentido, y como dato curioso, según las fuentes, existen colegios que junto con las prendas del uniforme también ofrecen como un complemento más la posibilidad de adquirir mascarillas y porta mascarillas.



Vicente Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, asegura que es necesario "un mayor esfuerzo por parte de las Administraciones encaminado a fomentar la digitalización en las aulas, a través de acciones tanto en formación como inversión en recursos y medios técnicos. Estos requisitos son imprescindibles para una educación pública en equidad".

