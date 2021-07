El secretario general de UGT niega que los pagos fuera de nómina a los abogados sean irregulares

En relación con la noticia publicada por EL ESPAÑOL de Alicante bajo el título "El secretario general de UGT en la Comunidad Valenciana firmó salarios del sindicato en 'B'" del pasado 1 de julio de 2021, su secretario general afirma:

Debemos hacer constar que el documento sobre el que pivotan las acusaciones falsas, que su periódico ha podido examinar, es un anexo a un contrato que no incurre en irregularidad alguna; es un documento que fue firmado entre otros por Ismael Sáez, como miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Dirección de UGT PV (no como secretario general) y que reconoce una mejora en las condiciones recogidas en el contrato, siendo un documento oficial, firmado, sellado y registrado. Por lo tanto, las valoraciones que el Sr. Milla, -el cual tiene un litigio pendiente con UGT-PV- pueda hacer sobre este documento, no son información veraz y no deben publicarse como tal.

Por supuesto, negamos tajantemente que el Sr. Ismael Sáez, ni en ese momento al que se hace referencia, ni en ningún otro, firmara o autorizara pagos en "B".