Los 10 consejos de la Policía Nacional para evitar los robos en domicilios este verano

Las estadísticas en España dicen que los robos en viviendas se disparan un 35% en verano. Muchos ladrones aprovechan las ausencias dilatadas para entrar en domicilios particulares en esta época del año, y la Policía Nacional de Alicante, una de las zonas con mayor presencia de turistas españoles, ha emitido una breve guía de recomendaciones para evitar ser víctima de uno de estos delitos.

1 | Cierre total

Cuando salgas de casa, las puertas y ventanas de acceso a la vivienda deben estar cerradas, sobre todo accesos a patios, ya que son zonas desprotegidas y con riesgo mínimo para los delincuentes. Nunca sabes cómo puede acceder el ladrón a la finca.

2 | La llave, siempre a mano

Cerradura de seguridad.

Siempre que salgas de casa, aunque sea por un instante, cierra la puerta con llave. Cualquier descuido puede dar una oportunidad a alguien que tenía el ojo puesto en una vivienda en concreto.

3 | Mejor prevenir que curar

Si has perdido tus llaves o acabas de mudarte, cambia las cerraduras. También en caso de que se haya facilitado las llaves a alguna persona que no sea de confianza. La Policía Nacional señala importante prevenir antes que curar.

4 | Caja de seguridad e inventario

Caja fuerte.

Siempre que sea posible, guarda los objetos de mayor valor en una caja de seguridad. Además, realiza un inventario con fotos de dichos objetos, incluyendo número de serie, marca y modelo en caso de los aparatos electrónicos y personalízalos con alguna marca. Todo ello permitirá su identificación en caso de robo.

5 | La importancia del buzón

Cuida que la abundancia de correo en tu buzón no delate tu ausencia. Una buena solución es pedir a algún vecino de confianza que lo retire con frecuencia para que los cacos no puedan identificar la vivienda como deshabitada.

6 | No des pistas en redes sociales

Ladrón con un ordenador. Foto de Negocios creado por master1305 - www.freepik.es

No cuentes ante desconocidos ni en redes sociales tus planes de veraneo: podrías dejarles demasiadas pistas si sus intenciones no son buenas. Muchos ladrones utilizan las redes, que son un instrumento barato y eficaz, para saber si alguien estará en casa.

7 | Evitar la apariencia de abandono

Todo lo que en tu vivienda transmita apariencia de estar habitada, será un seguro de prudencia muy eficaz: no bajes del todo las persianas y valora instalar un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas, encendiendo y apagando luces y algunos electrodomésticos de la casa en horarios distintos...

8 | Solo gente de confianza

Local abierto. Foto de Ketut Subiyanto en Pexels.

Parece un consejo muy básico, pero es importante que no facilites la entrada en tu inmueble a personas desconocidas. Nunca se sabe qué intenciones tiene ni qué información puede recopilar.

9 | Cuidado con los fraudes

Exige siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua, etc.). También es importante confirmarla telefónicamente, porque existen falsificaciones. Recela de cualquier visita que no haya sido antes solicitada o notificada.

10 | Si a pesar de todo te roban...

Cristal roto. Foto de Marco creado por fotodinero - www.freepik.es

Si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres. Llama inmediatamente a la Policía y no toques nada del interior para no destruir posibles pruebas.