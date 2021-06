Comunidad Valenciana: ¿por qué los enfermos crónicos no tienen prioridad en la vacunación?

Representantes del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica con patologías crónicas han reclamado ante la Conselleria de Sanidad que se priorice su vacunación contra el coronavirus porque, aseguran, son "los grandes olvidados" en la Estrategia de vacunación frente a la Covid-19.



Miembros de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Valencia se han concentrado este miércoles ante la sede de Sanidad para pedirle que eleve esta reclamación al Consejo Interterritorial de Sanidad.



Ezequiel Ruiz, uno de los coordinadores de la Comisión de Sanidad de Cocemfe Valencia, ha explicado a EFE que a partir del 26 de junio, cuando ya se dejen de llevar las mascarillas en la calle, van a estar "mucho más en riesgo que nunca".



Según Ruiz, desde el principio de la campaña de vacunación han hecho esta reclamación a la Conselleria de Sanidad pero esta "no ha sabido defender los derechos de la personas con discapacidad con patologías crónicas en el Consejo Interterritorial".



Cocemfe Valencia está constituida por 41 asociaciones de 18 patologías diferentes, con una representación de 9.600 personas con discapacidad física y orgánica en toda la provincia de Valencia, según fuentes de la entidad, que indican que en 2008 impulsaron la Comisión de Sanidad.



Durante la concentración han mostrado su rechazo a que la Comisión de Salud Pública no haya incorporado en la Estrategia de Vacunación Covid-19 a personas con discapacidad física y orgánica con patologías crónicas que presentan mayor riesgo de contagio.



"Podemos desarrollar una Covid-19 grave, viendo agravada nuestra condición o pudiendo elevarse el riesgo de mortalidad", señalan desde la entidad.



Consideran que retrasar su protección "es incomprensible y denota una falta de humanidad y ética hacia nuestro colectivo reprochable. Lo único que hemos recibido es la más absoluta indiferencia".



Afirman que viven una "doble pandemia" porque la situación de la asistencia sanitaria ha generado un empeoramiento en su estado de salud, e insisten en el mayor riesgo de complicaciones graves e incluso de fallecimiento si se infectaran.



Según afirman, esto "sí se ha tenido en cuenta en la estrategia de vacunación de otros países europeos, como Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. La ciencia y el sentido común no parecen ser suficientes".



Subrayan que el Centro Europeo de Control de Enfermedades publicó el porcentaje de hospitalizaciones, ingresos en UCI y de muertes en la población europea infectada por COVID y las personas inmunodeprimidas, con diabetes y quienes padecen tuberculosis, estaban en el grupo de las más afectadas.



Respecto a los fallecidos, los valores más altos se encontraban entre los enfermos renales, las personas hipertensas y los enfermos con problemas neurológicos.



Según afirman, personas con enfermedades neurológicas, ELA, enfermedades metabólicas, respiratorias, diabetes, cardiopatías, esclerosis múltiple, dolencias reumatológicas, artritis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y coagulopatías, "en caso de contagio tienen un mayor riesgo, sí o sí, de complicación y muerte".



"Tener estas patologías nos hace ser más vulnerables frente a la Covid-19 y en estos momentos el Gobierno valenciano y Nacional no nos está garantizando la protección suficiente", denuncian.



Añaden que sienten "un enorme rechazo y malestar porque es evidente que no se contempla ninguna estrategia hacia los pacientes crónicos con patologías de alto riesgo".



La edad, afirman, "no es el único factor de fragilidad, la situación clínica de las personas nos puede hacer más vulnerables, y por tanto deberían priorizarnos en la vacunación".



"Reclamamos a las instituciones que revisen la evidencia científica, escuchen a las sociedades médicas-científicas y a las personas con discapacidad física y orgánica y prioricen nuestra vacunación atendiendo al artículo 43 de la Constitución Española, donde se reconoce el derecho a la protección de la salud de los españoles", aseveran.