Carlos Mazón sobre los indultos a los presos del procés: "Sánchez no puede ceder"

El Presidente del PP de Alicante y candidato único a liderar el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha hablado hoy sobre su opinión con respecto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los indultos a los presos del procés catalán.

Mazón ha denunciado que si el presidente "cede al chantaje de los indultos a los presos del procés, estará dando alas a los sueños que quieren romper España". Además, ha criticado al presidente valenciano, Ximo Puig, por "permitir que se juegue" con el modelo territorial de la Comunidad "solo por aplaudir al jefe Sánchez".

El presidente de la Diputación de Alicante ha añadido que se trata de defender la "integridad territorial" de la Comunidad Valenciana porque "junto con los sueños independentistas, convive el sueño anexionista que no nos ocultan y que todos conocemos”.

Carlos Mazón ha asistido hoy junto a diputados nacionales, autonómicos y provinciales y otros políticos españoles, al acto ciudadano celebrado como protesta por el proceso de indultos que "prepara Pedro Sánchez para los condenados por el procés", según una nota informativa del PPCV.

Desde el partido popular valenciano han llevado a cabo una recogida de firmas para "dar respuesta a mucha gente de Alicante y de la Comunidad que no ha podido desplazarse a Madrid", y ya cuenta con el apoyo de 7.000 pesonas. "No es un frente contra nadie es toda una declaración a favor de una convivencia y a favor incluso de nuestra propia integridad territorial”. señalan desde el partido.

Mazón: "no puede ceder"

Mazón ha señalado que Pedro Sánchez debe ejercer de Presidente de todos los españoles, sobre todo por la gravedad de los delitos. "Cuando alguien comete delitos tan graves, y no solo no se arrepiente , sino que además dice de forma pública y ostentosa que lo va a volver hacer, no puede estar pensando en su sillón, debe pensar en España", añade.

Si cede, ha añadido, “y los indulta, estaremos cediendo todos y estaremos dando alas a los sueños que quieren romper España”. Por todo ello, “con civismo con serenidad, sin complejos y sin ningún prejuicio estamos colaborando, manifestándonos y diciendo que somos lo que somos y queremos seguir siéndolo”.

Así mismo, el presidente del PP de Alicante ha criticado la postura del Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien el mismo día que el Presidente catalán tomaba posesión, el mismo día en el que los delincuentes independentistas decían que iban a volver a delinquir, “hablaba de buenas señales de puentes, de entendimiento y de un clima de diálogo”.

“Me preocupa que no se defienda a la Comunitat Valenciana sabiendo lo que algunos quieren hacer desde Cataluña con nuestra tierra, mientras Puig aplaude el chantaje a su jefe, porque esto es un chantaje al jefe del Gobierno y el jefe de filas”.

Al PP, lo que le preocupa, ha añadido “es que se esté jugando con la integridad, con la convivencia, con nuestro modelo de prosperidad, con lo que somos en la Comunidad Valenciana solo para aplaudir al jefe”.

Mazón ha añadido que estamos ante delitos muy graves y ha condenado que Sánchez “se salte la separación de poderes” para ceder al chantaje y “le falte al respeto al Tribunal Supremo que por unanimidad ratificaron los delitos de los que ahora quiere sacar de la cárcel. Fuera de la ley es imposible entenderse y hablar de convivencia porque es fuera de la ley donde se rompe todo”.

Luis Barcala: "una aberración"

Por su parte, el Alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que lo que pretende Sánchez es “una absoluta aberración” al tiempo que le ha pedido que “no mercadeé con la Justicia mercado ni con el Estado Derecho”. Así, le ha reclamado que “no acceda al chantaje nacionalista a cambio de sostenerse en un Gobierno, haciendo saltar por los aires la Justicia, la ley y la Constitución”.

Barcala ha señalado que los españoles somos todos iguales ante la ley “pero para Sánchez no lo somos. Él cree que la ley no es igual para unos delincuentes que ya dicen que quieren seguir delinquiendo, y cometiendo el mismo delito”.

Barcala ha explicado que en el encuentro de hoy hay españoles de todas las condiciones “no es una cuestión partidista porque aquí hay personas que son de partidos socialistas o de izquierdas que hoy nos están diciendo ‘no’ a los indultos y que no están de acuerdo con lo que está haciendo su jefe de filas”.

En esta línea, el diputado nacional por Alicante, César Sánchez, ha tildado de “vergüenza” que el Gobierno de Pedro Sánchez “esté mercadeando con todos los españoles, para intentar sostenerse más tiempo en la Moncloa”.