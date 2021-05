Ximo Puig confronta con Casado y lo acusa de "cínico" por pedir una Ley de Pandemias

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha tachado de cínica la postura del líder del Partido Popular, Pablo Casado, sobre la creación de una Ley de Pandemias ante el "caos" de la desescalada. "No me parece irónico, me cínico", ha dicho a preguntas de los periodistas, "porque no se puede decir una cosa y la contraria permanentemente sobre la gestión de la pandemia".

Tras un acto en Vinaroz, Puig ha asegurado que, en su opinión, "este debate está absolutamente desenfocado". "Lo que habría que ver es, con los mecanismos que tenemos, cómo ha gestionado cada comunidad autónoma la pandemia, y la verdad es que ese es el elemento fundamental", ha añadido.

"Al final parece que, de una manera u otra, todo el problema sea la cuestión normativa, y hay muchas comunidades autónomas, o alguna comunidad autónoma, que durante mucho tiempo no ha aplicado ningún tipo de normativa que tenía dentro del estado de alarma para poder producir las restricciones necesarias", ha indicado.

"Yo respeto el parecer de cada uno", ha seguido, "pero en cualquier caso lo que es cierto es que nosotros estamos haciendo una apertura progresiva y siempre moderadamente prudente. Porque creo que en estos momentos hay todavía personas contagiadas y en los hospitales, aunque es verdad que muchas menos".

Para el jefe del Consell, "no podemos bajar la guardia" y "ser conscientes de que ha costado muchas vidas, mucho sufrimiento y también muchas pérdidas económicas el llegar hasta aquí, por lo que lo que necesitamos ahora es ser prudentes y no crear falsas polémicas".

"Todo lo que hemos visto el pasado fin de semana nos tiene que hacer pensar", ha señalado, en referencia a las imágenes de gente celebrando el fin del estado de alarma. "Hay mucha gente que aún está sufriendo, y tendríamos que ser conscientes de esto, no ser imprudentes y no jugar con ese falso libertarismo que no lleva a ningún sitio".

Puig también se ha pronunciado sobre la propuesta del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, sobre la posibilidad de plantear un "estado de alarma autonómico". "Nosotros estamos haciendo aquello que podemos hacer en el cuadro normativo, y además hemos encontrado el apoyo del Tribunal Superior de Justicia", ha afirmado.

El TSJ valenciano avaló la semana pasada el toque de queda planteado por el Ejecutivo de Puig a medianoche mientras otros, como en Canarias o País Vasco, se tumbaba al considerar que, una vez ha vencido el plazo del estado de alarma, supondría vulnerar los derechos fundamentales.

En este sentido, Vox ya ha anunciado que recurrirá al Supremo para tratar de eliminar las restricciones en aquellas autonomías donde aún perduran, comola Comunidad Valenciana.