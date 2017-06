Electronics Arts inicia el E3 con Star Wars, Cristiano Ronaldo y su 'Prison Break'

Electronic Arts es la única 'third party' capaz de montarse su propia feria independiente aprovechando el E3. El EA Play se sostiene gracias a nombres tan importantes como FIFA, Battlefield o StarWars. Y la edición de este 2017, que ha inaugurado extraoficialmente la feria angelina, ha sido ejemplo de ello.

El Hollywood Palladium, donde ha tenido lugar el evento, ha recibido su sesión de deportes, santo y seña de la compañía estadounidense. De hecho fue con Madden18 con el título con el que se abrió la presentación. La inclusión de un modo historia, ya integrado en FIFA, le da ese tono peliculero, en el que el protagonista aspira a ser una estrella del fútbol americano.

El principal foco deportivo fue, con todo el respeto al retorno de NBA Live, para FIFA18. La apuesta por CristianoRonaldo como imagen es fuerte, y AlexHunter volverá en una continuación de la historia de la pasada edición. Todos estos juegos son con los que la desarrolladora puede presumir de su hueco en los deportes electrónicos. Y de las historias de sus jugadores.

Todo muy cinematográfico, pero no tanto como Need for Seed Payback, en el que se pudo ver una secuencia que firmarían los actores de The Fast and the Furius.

Lo que iban enseñando eran juegos ya anunciados e incluso anuales. Para romper la dinámica llegaron dos anuncios. Anthem, lo nuevo de Bioware, tuvo una pequeña presentación de un mundo "vasto y peligroso". Dada su especial relación con la nueva consola de Microsoft, Scorpio, emplazaron a su conferencia para conocer más detalles.

La otra sorpresa, y lo más ilusionante del acto, fue A Way Out. Se ganó los aplausos por su interesante apuesta por el cooperativo en el que mediante la pantalla partida siempre se vivirá la historia del otro jugador. El objetivo será escapar de una prisión con mecánicas que fomentan el compañerismo.

Hubo tiempo también para los disparos de Battlefield 1, con su expansión 'In the Name of the Tsar': seis mapas, once armas y la importancia del ejército ruso alargarán la vida del título ambientado en la primera Guerra Mundial. Su lanzamiento está previsto para septiembre.

Con este género quiso concluir EA su conferencia. Marcha imperial y 'stormtroopers' vaticinaban novedades sobre Star Wars Battlefront 2. Y así fue, con John Boyega y Janina Gavankar llevando el timón y contando las bondades del título.

El primero interpreta en la nueva trilogía a Finn, que se suma en el juego a los ya anunciados Rey, DarthMaul o KyloRen. La segunda hará de IdenVersio, protagonista en Battlefront2 del esperado modo campaña que se echó en falta en la primera entrega. Junto a esta inclusión se esperan nuevos mundos y armas. Y más que llegarán con el tiempo de forma gratuita.

Con una partida al Battlefront 2 de las que soportan hasta 40 jugadores terminó EA su conferencia, haciendo honor al lema de su propia feria: "Let's play".