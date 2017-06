Un toro mata a Iván Fandiño en Francia: "La cornada es similar a la de Víctor Barrio"

El matador de toros Iván Fandiño ha muerto. Lo ha matado un toro de Baltasar Ibán en Francia, en la plaza de toros de Aire Sur L'Adour, según ha podido confirma este diario.

Testigos presenciales de la cornada han explicado a EL ESPAÑOL que "parecía grave pero el matador entró con vida en la enfermería de la plaza de toros. Hacía gestos de dolor".

El toro, el tercero de la tarde, lo corneó cuando hacía un quite. Un empujón lo derribó. Y en el suelo el toro hizo presa. "Se vio perfectamente la cornada. Con muy mala suerte, porque el toro lo empujó, el trastabilló y ocurrió. Lo cogió contra el suelo". El pitón se enterró en el costado derecho.

"La cornada fue muy parecida a la de Víctor Barrio, pero ahí si nos enteramos de la tragedia. Estuve aquel día en la plaza también", indica el periodista André Viard. El matador de Orduña entró en la enfermería vivo. Desde allí lo trasladaron al hospital de Mont de Marsan, que está "a 30 o 40 kilómetros" del lugar donde se produjo el trágico percance. "La enfermería de Aire no es muy grande", cuenta un matador que prefiere no dar su nombre. Allí no le pudieron operar.

"Parece que era la cornada era mortal de necesidad". Los cirujanos no pudieron hacer nada por su vida en el hospital.