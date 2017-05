Varios muertos y heridos tras registrarse dos explosiones durante un concierto de Ariana Grande en Manchester

La artista estadounidense Ariana Grande actuaba esta noche en el Manchester Arena, donde realizaba una de las paradas de su gira Dangerous Woman Tour. Durante el concierto se han producido dos explosiones que han provocado el pánico entre los asistentes y han obligado a desalojar la zona.

La Policía de Manchester ha emitido un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter en el que indica que que hay varios muertos y heridos confirmados, pero no ha concretado todavía cuál es el número exacto de víctimas que se han visto afectadas.

La Policía de Manchester había calificado previamente los hechos de "graves" pero de momento no se sabe cual ha sido el origen de las explosiones. Varias ambulancias se han desplazado hasta el estadio y el público asistente ha sido evacuado.

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available