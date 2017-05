Al menos 42 heridos tras dos explosiones en un centro comercial del sur de Tailandia

Al menos 40 personas han resultado heridas este martes tras la explosión de dos bombas en un centro comercial de Pattani, en el sur de Tailandia, informaron fuentes policiales.

La primera bomba, de baja potencia, explotó dentro del centro comercial a las 14.08 hora local (Minutos después de la nueve de la mañana en España) y la segunda, más potente, después en el aparcamiento, explicó a Efe por teléfono el capitán Preecha Prachumchai, de la policía provincial de Pattani.

Las imágenes del interior del edificio donde explotó el primer artefacto muestran daños menores, mientras que las imágenes del aparcamiento presentan perjuicios mayores, con vehículos reventados y hierros negros.

RT @BreakingNLive: Two bomb explosions at a shopping mall in #Pattani, #Thailand, at least 40 reported injured. pic.twitter.com/x1THjpR2VJ