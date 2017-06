Los jóvenes hasta los 24 años viven con menos de mil euros al mes

España es el segundo país de Europa donde menos jóvenes trabajan. Hasta un 41,7% de los jóvenes no tiene la oportunidad de ingresar ni un euro. Pero los que sí la tienen, tan sólo ganan lo suficiente como para subsistir. Los jóvenes españoles de 24 años cada vez cobran menos y su salario no llega ya a 1.000 euros al mes. Esos son los datos referentes al 2015 que ha presentado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta Anual de Estructura Salarial.

Los jóvenes entre 20 y 24 años han visto reducido su salario un 5,1% y su media de ingresos, 11.228,51 euros, no llega a la mitad de la de todos los españoles, 23.106,30 euros.

La diferencia de géneros entre los jóvenes es muy llamativa. Ellos cobran hasta 3.000 euros más que ellas, que ya cobran menos de 10.000 euros al año al ver reducido su salario en un 8,6%, por tan sólo una reducción del 2,8% que han sufrido los hombres, quienes cobran 12.706,37 de media. La diferencia salarial entre hombres y mujeres a nivel nacional mejoró un poco, aunque ellas siguen cobrando 7,7 euros por cada 10 euros que cobran ellos.

Si tienes menos de 40 años cobras menos que la media

Todas las franjas de edad menores de 40 años, así como la de los mayores de 65, cobran menos que la media española. Ningún salario medio hasta los 40 años alcanza a los 2.000 euros al mes, mientras que la ganancia media de las mujeres en esa franja es todavía peor: ninguna llega a los 20.000 euros al año.

Los jubilados son los que más han visto reducido su salario, en un 6,6%, y además son la franja que más diferencia por género tiene: ellas cobran casi la mitad que ellos, una cifra llamativa pero que se puede explicar debido a las diferencias generacionales.

El salario medio de los españoles ha crecido un 1,1%, a pesar de que la única franja de edad ha visto su salario medio ostensiblemente incrementando han sido los trabajadores entre 60 y 64 años, que ganaron un 2,6% más que el año anterior. En cambio, todos los que tienen menos de 40 años han visto sus ingresos reducidos en más de un 1%.

Los inmigrantes cobran hasta un tercio menos

Los ciudadanos españoles fueron los únicos que, por nacionalidad, cobraron más que la media: 23.543,48 euros. Para el resto de trabajadores provenientes de la Unión Europea el salario fue un 17,4% menor que para los nacionales, mientras que para el resto fue, como mínimo, un 35,1% menor.

Los que menos cobran son los inmigrantes provenientes de fuera de Europa. El salario medio para aquellos provenientes de otros continentes no llegó a los 15.000 euros al año. Las mujeres que no provienen de Europa ni América Latina no llegan a los 1.000 euros al mes y sólo las españolas llegan a la cifra de 20.000 euros al año en ingresos.

Tan sólo cuatro comunidades por encima de la media

País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña fueron las únicas cuatro comunidades autónomas con un salario superior a la media española en 2015. El País Vasco es líder indiscutible a pesar de haber reducido el salario en un 0,8%: los vascos cobran más de mil euros de diferencia con Madrid, la segunda clasificada, y son los únicos que superan los 27.000 euros de ingresos.

En el lado opuesto se encuentran Extremadura y Canarias como las únicas dos regiones donde el salario medio anual no llega a los 20.000 euros. A pesar de sus bajos números ambas vieron su ganancia media aumentada. Tan sólo Madrid, País Vasco y La Rioja sufrieron un recorte en su salario medio con respecto al año anterior.