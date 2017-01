Las comunidades socialistas piden acabar con el "paraíso fiscal" de Madrid

Los presidentes de las comunidades autónomas socialistas han aprovechado la Conferencia de Presidentes para exigir una cierta armonización fiscal y han aprovechado para criticar que la Comunidad de Madrid practica un "dumping" fiscal [impuestos muy bajos que perjudican a otras comunidades] con el que hay que acabar.

"En España no puede haber paraísos fiscales", explica uno de los presidentes autonómicos socialistas. La queja ha sido expresada, de una forma u otra, dentro de la reunión del Gobierno con todas las comunidades autónomas por los presidentes de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura, según las mismas fuentes.

Este lunes, el portavoz de la Junta de Andalucía, avanzaba este lunes las intenciones de la presidenta Susana Díaz de proponer "un tope máximo y un tope mínimo" para los impuestos cuya gestión recaiga en las comunidades autónomas. El "dumping fiscal entre las comunidades autónomas que no beneficia absolutamente a nadie; no es de recibo que las comunidades mejor financiadas puedan acometer una rebaja fiscal y otras no", de forma que haya "ciudadanos de primera y de segunda", según el portavoz.

"No puede ser"

La Comunidad de Madrid bonifica el 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones y el 100% de Patrimonio menor de 2 millones de euros.

"Eso no puede ser", explica un alto cargo de una de las comunidades socialistas. "Aquí están todas las instituciones, todos los altos cargos, todas las empresas, todos los funcionarios. Y justamente aquí es donde no se paga impuestos. Y después Madrid nos dice que tenemos impuestos muy altos. ¿Cómo no vamos a tenerlos? ¿Cómo vamos a financiar la Sanidad o la Dependencia si no?", se pregunta esta fuente.

Fuentes de la Comunidad de Madrid rechazan las acusaciones de dumping y aseguran que han comprobado cómo una política de bajos impuestos recauda en realidad más al fomentar la actividad económica.

Cifuentes pide mantener el modelo

En una comparecencia ante la prensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció las demandas pero defendió su modelo.

Cristina Cifuentes recordó que la política fiscal es un "instrumento" que tienen las autonomías para "llevar a cabo" la "política económica". La Constitución "reconoce la asimetría fiscal" y las leyes permiten a su comunidad tener "autonomía" para tener la fiscalidad "más baja" del Estado, como reconoció, algo que da resultados "muy buenos" resultados en términos de crecimiento y generación de actividad económica.

Según Cifuentes, la política fiscal tiene que ser "recaudatoria", pero otras autonomías entienden que tiene que ser "confiscatoria", algo con lo que no está de acuerdo su Gobierno.