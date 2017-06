Así ha reconocido Bárcenas que Lapuerta le pagaba a Rajoy en cajas de puros

Mucho silencio y un desliz revelador. Advertía al comenzar la sesión que no intervendría para no perjudicar su proceso judicial, pero Luis Bárcenas no ha podido permanecer en silencio durante las más de dos horas que ha durado la comisión de investigación sobre la caja B del Partido Popular. Una vez que las diputadas del PSOE y Podemos habían concluido, ha tomado la palabra el diputado de Ciudadanos Toni Cantó en un tono que ha sacado de sus casillas al extesorero del PP, que le ha pedido que no actuara "como si estuviera en una obra de teatro".

En ese momento, en su rifirrafe con el diputado de Cs, Bárcenas ha tenido un desliz que confirma que su antecesor Álvaro Lapuerta pagaba a Mariano Rajoy sobresueldos en billetes de 500 acompañados de cajas de puros. Cantó ha preguntado directamente al compareciente si era él la persona que "subía al despacho de Rajoy cada mes y le entregaba un sobre con billetes de 500 euros. Alguna vez, incluso, ha dicho que acompañaba este sobre de billetes de 500 euros con cajas de puros".

Entonces el extesorero ha tomado la palabra para dejar claro que él "jamás he dicho que llevase ninguna caja de puros. Lo que está contextualizando de la caja de puros es otra historia. Lo que está contando es el tesorero Álvaro Lapuerta, no soy yo. Así lo conté".

En la Sala Constitucional del Congreso se ha generado un fugaz silencio incómodo. Unos y otros se miraban como si se preguntasen "¿ha dicho lo que parece que ha dicho?". Ha sido, sin duda, el momento decisivo de las más de dos horas de comparecencia de Bárcenas.

Tras esta confirmación de que Rajoy cobraba sobresueldos en B según Lapuerta, Cantó ha insistido para que no quedara ninguna duda de la afirmación que acababa de hacer Bárcenas contra Rajoy. "¿Está diciéndome usted que el tesorero Álvaro Lapuerta entregaba sobres de billetes de 500 euros acompañados de cajas de puros". Una pregunta que el compareciente no ha desmentido. "Le digo que cuente mi declaración tal y como fue".

El de Ciudadanos ha apretado un poco más volviendo a preguntar si era Lapuerta quien "entregaba sobres de billetes de 500 euros acompañados a veces con una caja de puros al señor Mariano Rajoy. ¿Es lo que acaba de reconocer?". Y Bárcenas ha optado por el silencio como respuesta sin retractarse. "Ahora no dice ni mu", zanjaba el diputado valenciano.