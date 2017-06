Un 80% cree que Susana Díaz no será leal con Sánchez y que la división seguirá en el PSOE

Los votantes del PSOE y el conjunto de los españoles creen que las primarias por el liderazgo sólo han supuesto un punto y seguido en la confrontación interna que desde hace años lastra al partido. Así lo indica el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Un 80,3% de los ciudadanos creen que continuará la inestabilidad, según los datos de la encuesta. El porcentaje baja si los preguntados son sólo los votantes socialistas, pero aún así seis de cada diez creen que las disputas seguirán.

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, líder también del partido en la comunidad, ha sido señalada por Pedro Sánchez y muchos militantes como la causante de muchos de los problemas del PSOE, entre ellos el desafío a la autoridad del secretario general durante su primer mandato. Pasadas las primarias, un 64,5% de los votantes del PSOE creen que Díaz no será leal con el resultado y que no acatará las decisiones de Ferraz. El porcentaje se eleva hasta el 77% si los preguntados son los votantes de todos los partidos.

Los votantes mayores son los que más dudan de la lealtad de Díaz. Un 85,4% de los que tienen 66 años o más creen que la líder andaluza no acatará las órdenes de Sánchez frente al 69,2% de los menores de 30, entre los que el 'no sabe y no contesta' es el más alto de todas las franjas de edad.

Nueve de cada diez votantes de Unidos Podemos creen que Díaz pondrá palos en las ruedas del nuevo líder. Son los que más dudan de su intención de pasar página.

Preguntados por si creen que las primarias traerán estabilidad, los votantes mayores y los que optaron por el PP y por Ciudadanos son los que más dudan de la capacidad del PSOE de acabar con su crisis interna. Los votantes socialistas son lo más optimistas sobre su partido, algo hasta cierto punto lógico, pero aún así son mayoría (un 61,3%) los que creen que las disputas seguirán.

Si el PSOE sale de su crisis, será en buena medida gracias a una cohesión interna que los ciudadanos creen que debería buscar. Un 54,7% de los españoles cree que en la Ejecutiva de Sánchez debería haber miembros del equipo de Susana Díaz y Patxi López. Este último, de hecho, ya ha confirmado su presencia como secretario de Política Federal. Sin embargo, la integración de ambos sectores podría quedarse en muy pocos miembros.

Dos de cada tres votantes del PSOE quiere una Ejecutiva de integración. Por edades, los más a favor de un equipo plural son los votantes entre 31 y 65 años. Los menos preocupados son los más jóvenes (un tercio no sabe o no contesta) mientras que un 40,8% de los de 66 años o más no creen necesaria la integración.

