Ignacio González sobre el marido de Cospedal: "Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios"

Ignacio González reveló a su hermano Pablo durante una conversación en su despacho de la calle Alcalá que el marido de la actual ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "cobra bajo cuerda de 27.000 sitios". Se refería al empresario sevillano Ignacio López del Hierro, casado con la dirigente popular desde 2009. La acusación del expresidente madrileño se produjo en el marco de una comunicación intervenida por los investigadores del caso Lezo a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

González compartía con su hermano esta información mientras descalificaba a López de Hierro: "es un desagradable que te cagas, es un gilipollas de mierda". Su hermano Pablo, directivo de Mercasa en esos momentos, le daba la razón y aseguraba que él había coincidido con el citado empresario en "dos o tres reuniones". Es por ello que el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid se centraba más en el riesgo que estas actividades podrían tener para Cospedal: "Con lo que cuenta y tal (Ignacio López del Hierro), yo no sé cómo la otra está así dispuesta, en cualquier momento la van a revolcar. Bueno, ahora que está en Defensa igual no".

"Hay que ganar el primer millón"

Ignacio González responde que "eso tiene mucha historia" porque "están todos ahí, están todos metidos". "Yo tengo claro que hay que ganar el primer millón de euros para poder vivir luego ya del negocio, porque si no", zanja. Ignacio Lopez del Hierro es consejero de Iberdrola Ingeniería y además figura como Administrador único en una sociedad llamada Hilo de Inversiones SL que, según el registro mercantil, realiza actividades de consultoría de gestión empresarial.

Fuentes cercanas a Ignacio López del Hierro niegan que "cobre bajo cuerda de 27.000 sitios" y mantienen que "todo lo que cobra es en A". Respecto a las supuestas reuniones con el hermano de Nacho Gonzalez, las mismas fuentes aseguran que es "rotundamente falso". Tan solo coincidieron "una vez en un restaurante", donde se lo presentaron, según la versión del empresario.

El nombre de este empresario apareció vinculado a las investigaciones en torno al clan Pujol, según una información del diario El Mundo que le situaba como consejero de una entidad llamada Ibadesa Cat SL. El marido de la actual ministra de Defensa habría constituido esa empresa en 1996 junto a Jordi Puig a quien la policía señala como testaferro del primogénito de la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.

Los hermanos González hablaron de López del Hierro en una conversación mantenida el 24 de noviembre de 2016 en la que ambos charlaban sobre sus negocios personales. En un momento dado, Pablo González le reconoce a su hermano que no le interesa ocupar ninguna presidencia. "¿Por qué? Porque entró en el fichero de altos cargos y tengo que declarar patrimonio etcétera, etcétera", argumentaba. El expresidente madrileño parecía estar de acuerdo con sus razonamientos. "Estás menos expuesto en un puesto", le respondió.

"Yo a Eduardo lo manejo"

Pablo González prefiere mantenerse en el mismo puesto y que su jefe en Mercasa siga siendo el empresario Eduardo Ameijide. "Oye, que me dejen como estoy, pero me interesa que esté Eduardo de presidente porque yo a Eduardo lo manejo". Ameijide, amigo personal del marido de Cospedal, presentó su dimisión en la Presidencia de la empresa pública Mercasa después de haber sido imputado por la Audiencia Nacional junto a otras diez personas, justo el mismo día que el juez Eloy Velasco ordenó detener a los hermanos González. En paralelo al caso Lezo, el juez José de la Mata investiga el presunto pago de comisiones de Mercasa en el extranjero a cambio de adjudicaciones.

Los hermanos González hacían alusión a estas investigaciones que ya habían aparecido en prensa y a la delicada situación en la que se encontraba Ameijide. Es Pablo González quien dice que su jefe está verdaderamente “en la cuerda floja con todo este tinglao, porque, claro, María Dolores (De Cospedal)...". "Yo le digo, mira tienes que reaccionar por muchos motivos, primero por tu iniciativa particular, pero segundo es que en el momento que seas molesto la primera que te va a llamar va a ser María Dolores y te va a decir: oye dimite, se acabó, no me calientes la cabeza".

Acto seguido, Pablo detalla la relación entre Ameijide e Ignacio López del Hierro. "Porque claro a todo esto, cada vez que sale todo esto, sale una referencia a que Eduardo es amigo de Ignacio, que además dentro de Incatema, el tercer socio del consorcio era su primo o su sobrino". El expresidente de la Comunidad demuestra conocer también a este otro familiar al definirle como "un pájaro" y su hermano le da la razón.

Ignacio González: "Que es un pájaro".

Pablo González: "Que es un pájaro y que le compramos las acciones. Es que está todo enrevesado de cojones, por iniciativa de Ignacio (López del Hierro)".

I. G.: ¿Este tiene algún control?

P. G.: Claro. Entonces claro.

I. G.: Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios, yo no lo entiendo.

En este punto, el entorno de López del Hierro asegura que "no tiene ni idea de lo que hablan estas dos personas (Pablo e Ignacio González), a los que desprecia profundamente".

Fuentes de la investigación explican que Incatema, la empresa a la que hace alusión en la conversación, es una sociedad con participación en una mercantil a partir de la cual Mercasa ejecutaba parte de su actividad en el extranjero. Desde el año 2015 Pablo González ocupaba un cargo como consejero en ese consorcio. Hasta su detención el pasado 19 de abril era, además, el director de operaciones de Mercasa.