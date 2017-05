Trillo y Cospedal se reunieron con Ariza para escuchar la grabación sobre los pagos en B al PP

La actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el ya exministro del mismo departamento Federico Trillo acudieron en el año 2008 a una cita con el editor Julio Ariza para escuchar la grabación en la que un empresario hablaba de pagos en B al Partido Popular. La existencia de esa cinta se ha conocido ahora a partir de una conversación mantenida hace dos meses entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplanacuyo contenido ha sido desvelado este viernes por este diario.

Fuentes de la anterior dirección del Partido Popular han confirmado este encuentro, que no ha sido desmentido por el propio Ariza al ser preguntado al respecto por este periódico. "No lo desmiento, puede ser que sí, pero han pasado muchos años...", declaró textualmente Ariza.

Los hechos se produjeron, según las fuentes consultadas, después del Congreso de Valencia celebrado en junio de 2008. La grabación a la que se refería González -y que ha sido confirmada a este diario por personas que la escucharon- consiste en una grabación de audio en formato DVD.

Concretamente, quien habla es el empresario vasco Rafael Palencia, directivo -ahora ya jubilado- de la empresa Degremont Iberia, dedicada al tratamiento de aguas y con sede en Bilbao. Su nombre figura en los llamados papeles de Bárcenas. Otras fuentes consultadas informan de que era una persona que hacía donativos al partido, concretamente al ex tesorero de la formación Álvaro Lapuerta. Otras fuentes indican que hacía donaciones cercanas a unos 12.000 euros, pero que no tenían carácter finalista.

Una investigación de Intereconomía.

En la grabación se le escucha a este empresario hablar con Ildefonso de Miguel, ex gerente del Canal de Isabel II, detenido el pasado 19 de abril en el marco de la operación Lezo. Ildefonso de Miguel fue contratado también por el Grupo Intereconomía. Álvaro Lapuerta conocía a Ildefonso de Miguel y también a Palencia. Siempre según las mismas fuentes, fue el extesorero del PP quien les puso en contacto a ambos a petición de Palencia, quien quería mantener una reunión con Ildefonso de Miguel.

En la cita fue Ildefonso quien grabó a Palencia, según estas fuentes. Finalmente el audio acabó en manos del presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza. Las fuentes consultadas aseguran que fue Ariza quien se puso en contacto con la dirección del PP para avisar de que tenía el documento, pero que no se planteaba publicarlo. Fue entonces cuando se produjo la reunión entre Trillo y Cospedal y el presidente de Intereconomía.

No obstante, en declaraciones a este periódico Ariza ha explicado que aquello fue una información que trabajaron periodistas de su equipo de investigación y que él no llamó a nadie del PP para avisar. Niega tajantemente haber intentado cobrar algún chantaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como sostiene González en su charla con Zaplana. No ha negado en cambio que se produjera la reunión posterior con Trillo y Cospedal. El primero era en ese momento el secretario de Justicia y Libertades Públicas del PP. Ella era ya era secretaria general del partido.

Explican estas fuentes que, en ese momento, se había producido un enfrentamiento entre Lapuerta y el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Se trataba de una cuestión personal ante la que González e Ildefonso de Miguel se sentían atacados por Génova, razón por la que el ex gerente del Canal de Isabel II grabó al empresario vasco con ánimo de captarle reconociendo pagos en B al partido.