El Español: ¿Soltó pasta el PP por la "puta cinta"? El Gobierno: "No, no, no y no"

El Gobierno ha zanjado con un rotundo "no" las acusaciones que revela la conversación interceptada al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la que asegura que existe una grabación a un empresario que confirma pagos opacos al entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta.

Al término del Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, apuntó una a una las cuatro preguntas que esta periodista le hizo en nombre de EL ESPAÑOL tres horas después de que este periódico revelase en primicia el escándalo que vuelve a poner a Mariano Rajoy en el epicentro de la caja B de su partido.

La primera cuestión que este periódico quiso resolver con el ministro portavoz es si "al Gobierno le consta que existe una grabación donde un empresario reconoce que pagó comisiones al Partido Popular". En segundo lugar, se le preguntó si el presidente del Gobierno "ha sido chantajeado con esa grabación". En tercer lugar, este periódico quiso saber si "Rajoy envió a Luis Bárcenas a negociar con el responsable de un grupo de comunicación que tenía en su poder la cinta".

Por último, EL ESPAÑOL citó textualmente ante el ministro las palabras que utilizó Ignacio González en esa comunicación interceptada: "¿Soltaron pasta por la puta cinta para taparlo?". Méndez de Vigo zanjó cada pregunta con el mismo monosílabo: "No", "no", "no" y "no". Y a continuación dio la palabra a otro medio de comunicación.

Otra periodista preguntó al portavoz del Ejecutivo si esta grabación no volvía a colocar al presidente del Gobierno en una situación compleja. Méndez de Vigo respondió con que el líder del PP "es una persona que no se puede chantajear, que no se somete a ninguna presión. Cualquiera que le conozca medianamente sabe que al presidente del Gobierno no se le puede chantajear".

Casi al finalizar la ronda de preguntas, el ministro reconoció que Rajoy se había dirigido a él mismo para negar las acusaciones que se vierten sobre él en las grabaciones que hoy publica EL ESPAÑOL. "Me lo ha dicho a mí". Méndez de Vigo añadió que "no se puede hacer responsable a una persona de lo que digan los demás" y zanjó el tema con que "muchas de estas cosas responden a que después de todo, todo ha sido nada".