La Marea Blanca inunda las calles andaluzas contra los recortes en Sanidad de la Junta

Miles de personas han participado este domingo en la manifestaciones convocadas en defensa de la sanidad pública andaluza en las ciudades de Sevilla, Málaga, Granda y Huelva.

En la capital andaluza, miles de personas -unas 20.000 según sus promotores- se han unido a la Marea Blanca de Sevilla para manifestarse por el casco histórico hispalense reclamando una sanidad pública "universal y de calidad".

Según las estimaciones de la Policía, recogidas por Europa Press, unas 4.500 personas se han sumado a una manifestación que se ha iniciado a las 12 horas a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, y ha transcurrido por la Avenida de la Constitución para culminar en las inmediaciones del Ayuntamiento de Sevilla, en la hispalense Plaza Nueva.

El presidente de la Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla (CAIS), José Baena, ha indicado como portavoz de la Marea Blanca sevillana, que la manifestación "ha sido un éxito total, superando nuestras expectativas de 10.000 asistentes para congregar, según nuestras estimaciones, 20.000 personas, que llenaban por completo la Avenida de la Constitución".

Baena ha destacado "el carácter alegre" de las reivindicaciones de una manifestación "con batucadas, con consignas que no faltaban al respeto y que se ha desarrollado sin ningún incidente".

Asimismo, el portavoz de Marea Blanca, ha señalado que ahora es "el turno de que Susana Díaz escuche a los ciudadanos" y que "se siente en una mesa de debate con los profesionales, que son los que deben encargarse de la gestión hospitalaria" en lugar de "comisarios políticos".

En este sentido, Baena ha recalcado que si no se abre ese canal de comunicación o que la respuesta dada es "no satisfactoria", desde Marea Blanca van a seguir "peleando" y que la protesta de este domingo "no será la última" y sea "culminada" con una manifestación multitudinaria de todas las 'mareas' en la capital hispalense y que llegue a concentrar unas 100.000 o 200.000 personas.

Desde Marea Blanca han leído un manifiesto a su llegada a Plaza Nueva, donde se ha detallado un listado de peticiones con demandas como la existencias de tres hospitales completos con todas sus carteras de servicio en lugar "de los dos hospitales y medio que existen en la provincia de Sevilla", por lo que para ello se solicita la apertura del Hospital Militar, un recinto que se encuentra "no operativo y en proceso de desmantelamiento" pese a que "costó mucho hacerse con él y que supuso una inversión de unos 20 millones de euros para su equipamiento".

Málaga: "La sanidad ha empeorado en estas navidades"

En Málaga, con el lema 'Málaga por una sanidad digna', la marcha reunió a 5.500 personas según datos recogidos por la Policía, mientras que, desde la organización, han cifrado el número de asistentes en 30.000 personas, consiguiendo así duplicar "con creces" el objetivo que tenían establecido.

Así lo ha dado a conocer su convocante, el docente Jonathan Andrades, expresando que se ha repetido esta marcha que ya se llevó a cabo el 27 de noviembre "para denunciar la política, en este caso nefasta, de nuestro sistema sanitario fruto de una política de recortes que encubre de algún modo la privatización del sistema sanitario".

También ha justificado la realización de la marcha "ya no solamente por la no contestación que hemos tenido por parte del consejero de Salud -Aquilino Alonso- para tener una reunión formal y tratar estos asuntos, sino porque hemos visto que se ha empeorado el estado de la sanidad en estas navidades".

En este sentido, ha expresado que, por ello, "no sólo no hemos mejorado desde el 27 de noviembre, sino que esta cuestión ha ido a peor", apuntando que "está más que justificada esta segunda marcha y lo estará también una tercera o cuarta si estos señores, tanto la presidenta Susana Díaz como el consejero, no ponen remedio a esta situación drástica que está sufriendo la sanidad malagueña".

En cuanto a las reivindicaciones exigidas en la marcha, según ha explicado Andrades, han solicitado mayor inversión en atención primaria, en dotación para hospitales y Urgencias y, también, "la contratación de todo el personal sanitario y del Sistema Andaluz de Salud (SAS) perdido desde 2010".

Asimismo, ha señalado que "hablamos también de la falta de camas públicas, siendo Málaga la última en este sentido a nivel español, del Chare en Mijas y Torremolinos, del tercer complejo hospitalario en Málaga capital y, sobre todo, de la apertura completa del Hospital de Ronda, del de Guadalhorce y de la ampliación Costa del Sol en Marbella".

Spiriman, al frente de la manifestación de Granada

En Granada, la "marea ciudadana", integrada por unas 55.000 personas según la Subdelegación del Gobierno en Granada y 80.000 según los organizadores, ha desfilado por las principales calles de la ciudad y en ella también se han visto narices de payaso, paraguas de colores y voluntarios recogiendo firmas en favor de esta demanda sanitaria que se prevén presentar al Parlamento andaluz.

Con el doctor Jesús Candel 'Spiriman' a la cabeza, miles de personas han reclamado a la Junta "dos hospitales completos con urgencias finalistas". Spiriman ha advertido a la Junta de que "no se puede luchar contra toda una ciudad y toda una provincia".

En declaraciones a los periodistas, Candel ha censurado que se haya quitado a Granada los dos hospitales que tenía para dejarle uno "desmembrado y disperso", y ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a su entender "la única interlocutora válida en este proceso", que arregle esta situación y que dimitan "todos los responsables de este desastre".

"Esperamos que nos hagan caso y si no, nos tiraremos a la calle otra vez", ha agregado Candel, a cuyo juicio el "malestar" entre profesionales y ciudadanos es "cada vez mayor" con el nuevo modelo sanitario.

Huelva: una ambulancia de críticos "compartida" con Sevilla

Unas 25.000 personas, según la organización, se han manifestado en Huelva y han acudido a la convocatoria de la plataforma ciudadana 'Huelva, por una sanidad pública digna' desde la plaza del antiguo Estadio Colombino, hasta la Plaza de las Monjas. La Policía Nacional ha cifrado la asistencia en unas 19.000 personas.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de la plataforma, la doctora Paloma Hergueta ha señalado que han tenido que convocar una segunda manifestación en menos de dos meses porque "no se ha movido nada", tan solo una reunión con el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, "y no hemos tenido respuesta ni del consejero de Salud, Aquilino Alonso, ni de la presidenta de la Junta, Susana Díaz".

Antes de que comenzara esta manifestación, Hergueta ha señalado que el gerente del SAS "a lo único que se comprometió con nosotros fue a que tuviéramos una ambulancia para el traslado de críticos propia y no compartirla con Sevilla, y llevamos un mes y todavía no se ha corregido, y según informó a los sindicatos tardaría dos o tres meses", ha remarcado Hergueta.

"Ya no les creemos después de 12 años de promesas de los centros hospitalarios de alta resolución (chares), después de decir que la fusión iba a suponer un aumento de recursos y una mejora de la calidad en la atención de los pacientes, porque no se ha cumplido nada a lo largo de estos años", ha incidido Hergueta.

A su vez, ha remarcado que aunque la fusión hospitalaria se ha paralizado, "no queremos paralización, sino que revierta la situación porque como se está haciendo supone que no haya equidad para los pacientes y es como tener una casa con el salón en el barrio de Isla Chica, el baño en la Plaza de las Monjas y el dormitorio en el Conquero, y así no es funcional ni sirve para nada".