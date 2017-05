Málaga - Real Madrid y Barcelona - Eibar, última jornada de la Liga en directo

Actualizar 20.08 h. ¡Suárez perdona el empate! El uruguayo, solo ante el portero, la tira fuera con el exterior. 20.07 h. ¡Gol del Eibar! Inui remata en el segundo palo un magnífico centro de la derecha. Dominio de los guipuzcoanos, estupor culé. 20.06 h. Segunda oportunidad del Eibar en cinco minutos El Barça no controla aún el juego. En Málaga los locales no le pierden la cara al partido y obligan al Madrid a replegarse 20.04 h. Euforia temprana en La Rosaleda El Madrid domina el partido entre el apoyo de su público. El ambiente es más frío en Barcelona, donde ya han recibido la noticia. Luis Enrique y Unzúe bromean en el campo. 20.02 h. ¡Gol del Madrid en el primer minuto! Ronaldo recibe un pase al hueco de Isco en la frontal tras un error de Luis Hernández, desborda a Kameni y marca a puerta vacía. 20.01 h. Primeros lances en Málaga. Aprieta el Málaga en la salida. Primera falta del partido sobre Luka Modric, minuto 1. 20.00 h. ¡Comienzan los partidos! Los árbitros sincronizan sus relojes para que los duelos comiencen a la vez, pero el de Málaga lo hace con diez segundos de antelación. 19.59 h. Previa Florentino Pérez verá el partido en el palco de La Rosaleda. La afición madridista mete mucho ruido en estos instantes previos. 19.58 h. Previa Se saludan los capitanes y la terna arbitral en La Rosaleda. Sale Luis Enrique al banquillodel Camp Nou por última vez como técnico del Barcelona (al menos durante una época). 19.55 h. Previa Cristiano Ronaldo es el futbolista que más goles ha marcado al Málaga en Primera división: 15. (El siguiente es Tamudo, con 12) 19.50 h. Previa El Madrid sólo ha perdido un partido en La Rosaleda desde 1983: fue por 3-2, en 2012. Acumula desde 1983 11 victorias y 7 empates. 19.48 h. Previa Míchel, el hombre que podría forjar en 90 minutos, frente al equipo de su vida, una leyenda como entrenador que aún no ha generado. 19.43 h. Previa Nadie parece preocuparse mucho del Eibar, que le saca ocho puntos al Málaga en Liga. La atención se centra en La Rosaleda, donde el Madrid sólo necesita evitar la derrota para conquistar una Liga cinco años después de la última. Isco, que regresa a su provincia y a su antiguo estadio, será protagonista estelar del choque. 19.31 h. PREVIA ¡30 minutos para que arranque la última jornada! En Málaga y en Barcelona están todos los ojos del fútbol español. La Rosaleda y el Camp Nou albergan los dos encuentros finales de una Liga emocionante. 19.13 h. PREVIA Alineación del Eibar en el Camp Nou: Yoel, Capa, Arbilla, Lejeune, Juncá, Rubén Peña, Escalante, Dani García, Inui, Kike García y Sergi Enrich. 19.10 h. PREVIA ALINEACIÓN del Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Marlon, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Neymar, Messi y Luis Suárez. 19.07 h. PREVIA Alineación del Málaga de Míchel ante el Real Madrid: Kameni, Miguel Torres, Luis Hernández, Villanueva, Ricca, Camacho, Recio, Fornals, Keko, Jony y Sandro Ramírez. 19.06 h. PREVIA ALINEACIÓN del Real Madrid en Málaga: Keylor Navas, Danilo, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Cristiano Ronaldo y Benzema 19.05 h. PREVIA ¡ALINEACIONES CONFIRMADAS en La Rosaleda y Camp Nou! Equipos ya preparados para la última batalla de la Liga. 18.55 h. PREVIA EL ESPAÑOL les cuenta en vivo y en directo la última jornada de la Liga Santander con los partidos Málaga - Real Madrid y Barcelona - Eibar. Ambos encuentros arrancan a las 20:00 horas. cargando