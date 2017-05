Fernando Barceló, el 'nuevo Contador' que le disputó a Nairo Quintana la etapa reina de la Vuelta Asturias

Hay días que pueden cambiar la suerte de un prometedor ciclista. En el caso de Fernando Barceló, de 21 años, este domingo pasará a la historia después de haberle disputado de tú a tú la etapa reina de la Vuelta a Asturias a todo un campeón como Nairo Quintana y haber finalizado tercero a medio minuto del colombiano en la subida al Alto El Acebo.

Una gesta tremenda para un corredor que disputa en Asturias su primera vuelta como profesional y que superó las inclemencias climatológicas de un día de perros para inscribir su nombre en la historia del ciclismo con su primer podio.

Barceló hizo una soberbia ascensión al último puerto de la jornada, donde los corredores no sólo tuvieron que hacer frente al frío y la lluvia, sino también a la nieve. Aguantó hasta que Nairo Quintana aceleró a falta de dos kilómetros y medio. Barceló no aguantó el ritmo del colombiano, quien se llevó a rueda a Raúl Alarcón (W52/FC Porto), líder de la general.

Barceló llegó con buenas piernas al durísimo final e incluso superó en los últimos metros a hombres como Alejandro Marque (Sporting Tavira), Sergio Pardilla (Caja Rural-Seguros RGA) o al veterano Oscar Sevilla (Medellín-Inter).

"Ha sido una etapa muy dura, porque el tiempo ha sido muy malo. Lo he pasado realmente mal, hasta el punto de tener que parar en la cuneta a que me abrigara un poco 'Mompa' -el seleccionador nacional-, porque yo no podía ni hacerlo", explicaba Barceló tras la carrera, tal y como recoge la RFEC.

"De cara a meta me notaba que tenía buenas piernas, pero claro, no pensaba que pudiera ir tan tan bien. Cada vez quedaba menos gente en el grupo y veía que estaba allí. Cuando ha atacado Nairo incluso he hecho un amago de seguirle, pero se han ido fácil. Yo he continuado con mi ritmo, a tope hasta la meta, sin preocuparme de cuanto quedaba", explicaba.

Unos problemas que en la etapa del sábado se extendieron al plano de la organización, que le paró junto a otros corredores antes de la última ascensión por culpa de una equivocación en el recorrido. "Nos va a impedir mañana -por este lunes- estar en el podio", se lamentaba Barceló.