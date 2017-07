Linkin Park acababa de estrenar el vídeo de su nuevo single Talking To Myself -ya tiene siete millones de visitas-, horas más tarde, la muerte de su cantante Chester Bennington -las primeras pruebas afirman que es un suicidio-,paralizó al grupo, a sus seguidores y al mundo de la música. Hacía dos meses que habían sacado el nuevo disco, anunciaban gira para 2017 y esperaban seguir sumando triunfos en sus conciertos.

Chester Bennington se tambaleaba entre el recuerdo de una juventud marcada por los abusos sexuales, las drogas y el alcohol y un presente que le llevó a los grandes éxitos musicales con millones de ventas. Acordes de rock, frases que eran verdaderas declaraciones y toques de hip hop. Su discografía distinguía a un artista que no pudo soportar el peso de la memoria.

Sus letras eran un diario, cantado, gritado y vitoreado. El pasado mes de marzo habló de su nuevo álbum One More Light y confesó “pasé por un montón de mierda en los últimos años, odié el 2015 y el 2016 iba a ser mejor. Pero seguía habiendo mucha rabia y tenía que trabajar a través ese resentimiento. Todo eso ocurría mientras trabajábamos en el disco”.

Heavy (One more night, 2017)

“No me gusta mi mente ahora mismo, amontonando problemas que son tan innecesarios. Ojalá pudiera ralentizar las cosas, quiero soltarme pero hay consuelo en el pánico (…) Sigo llevando a rastras lo que me está hundiendo. Si simplemente me soltase, me liberaría.”

Talking to myself (One more night, 2017)

“Dime qué tengo que hacer, no puedo comprenderte, las luces de casa están apagadas (...) sigues corriendo como si el cielo cayera, puedo susurrar, puedo gritar, pero lo sé, sólo esto hablando conmigo mismo”.

Somewhere I belong (Meteora, 2003)

"Quiero dejar el dolor que sentí tanto tiempo. Borrar el dolor hasta que se haya ido. Nunca seré nada hasta que me separe de mi, me separaré y me encontraré".

In the end (Hybrid Theory, 2000)

"El tiempo es algo valioso, míralo volar mientras el péndulo oscila. Verlo contar hasta el final del día, el reloj marca la vida, es tan irreal. No mirar hacia abajo, ver el tiempo directo por la ventana. Intentando aguantar. Lo malgasté todo solo por verte ir".

Crawling (Hybrid Theory, 2000)

"Arrastrándose en mi piel, estas heridas no sanarán. Hay algo dentro de mi que me tira por debajo de la superficie. Esta falta de auto control que temo no termine nunca".

Iridescent (A Thousand Suns, 2010)

"¿Te sientes frío y perdido en la desesperación? Construyes todos los fracasos que has conocido. Recuerda toda la tristeza y frustración. Y déjalo ir".