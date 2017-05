Taylor Swift, Miley Cyrus y otras reacciones al atentado en el concierto de Ariana Grande

El atentado de Manchester, que ha dejado al menos 22 muertos y 50 heridos, ha conmocionado a todos. Tras las explosiones ocurridas a tan sólo unos minutos antes de que finalizara el concierto queAriana Grande (23 años) ofreció en en la ciudad del Reino Unido, diferentes cantantes han reaccionado a la tragedia. Una de las primeras ha sido Miley Cyrus (24), quien ha mandado un mensaje de cariño a su compañera de Disney Channel: "Me gustaría darle a mi amiga Ariana Grande un gran abrazo ahora... te quiero, te quiero, te quiero... siento mucho que tengas que ser parte de tan trágico evento. ¡Mis más sinceras condolencias a cualquiera afectado por este ataque horrible! Todo lo que puedo hacer es mandar mucha esperanza y paz. ¡Esto debe terminar! No más guerra... no más vidas inocentes arrebatadas". El texto va acompañado de una imagen de las dos artistas juntas en una fiesta de disfraces.

Katy Perry (32) ha sido otra de las que ha querido pronunciarse sobre el suceso: "Rezando por todos los que han ido al show de Ariana Grande". También Taylor Swift (27), quien en su cuenta de Twitter ha escrito: "Mis pensamientos, oraciones y lágrimas por todos los afectados por la tragedia en Manchester. Os mando todo mi amor".

Demi Lovato (24) y Harry Styles (23)han dedicado palabras de apoyo a los fallecidos, heridos y a todos los presentes en el espectáculo del Manchester Arena. "Llorando imaginándome a los inocentes fans que han perdido la vida, rezando por todos", puso Lovato. "Tengo el corazón roto por lo ocurrido en Manchester esta noche" escribió Styles.

Los artistas españoles también se han solidarizado con las víctimas y han hecho lo propio en sus respectivos perfiles sociales como David Bisbal(37) o Antonio Orozco(44). "Me solidarizo con los amigos y familiares de las víctimas del atentado en el Manchester Arena", ha escrito el primero. "Terrorífico lo ocurrido en Manchester y en un concierto con gente tan joven... DEP se le quitan a uno las ganas de hablar", ha expresado el segundo.