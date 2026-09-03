El Nido, el claustrofóbico thriller protagonizado por Michelle Jenner
Un perturbador relato de suspense donde el afán de protección convierte un hogar en una aterradora prisión
El próximo 11 de septiembre de 2026 llega a los cines El Nido, un escalofriante thriller psicológico que explora los límites del aislamiento, la obsesión y el control familiar. La película nos adentra en una atmósfera claustrofóbica y llena de tensión donde la necesidad de protección se convierte en una verdadera pesadilla.
En el corazón del relato se encuentra Marta, una mujer obsesionada con proteger a su familia del aterrador mundo exterior. Para conseguirlo, mantiene encerrados en su propia casa a su madre y a su hijo pequeño, convencida de que es la única manera de mantenerlos a salvo. Todo parece estar bajo un frágil control hasta la inesperada llegada de Velasco, un hombre capaz de fracturar su realidad y despertar la profunda oscuridad que Marta esconde en su interior.
El reparto está encabezado por Michelle Jenner en el papel de Marta, junto a Luisa Gavasa, Pablo Derqui y el joven Dylan Radley, quienes dan vida a esta historia llena de secretos, manipulación y suspense constante bajo la dirección de Hugo Stuven y con guión de Santiago Lallana, Hugo Stuven y César de Nicolás. Sus interpretaciones construyen un relato impactante que mantiene al espectador en un estado de inquietud de principio a fin.
Desde Zona Ñ queremos invitarte a descubrir El Nido antes de su estreno oficial en salas. Sorteamos 10 entradas dobles para el preestreno en Madrid el miércoles 9 de septiembre y 5 entradas dobles más para disfrutarla en Barcelona el lunes 7 de septiembre.
Una propuesta imprescindible que conquistará a los amantes del cine de intriga, la tensión psicológica y las historias que desafían la mente.