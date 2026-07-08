Este jueves en La Hora del Suscriptor: Sánchez, entre el compromiso militar con la OTAN y el desgaste judicial

Alberto Prieto y Pedro J. Ramírez analizan el impacto de la crisis interna del Gobierno en su credibilidad ante los aliados de la OTAN. Descubre con nuestros expertos cómo los escándalos internos condicionan el liderazgo y la imagen de España en el exterior.

Con la OTAN exigiendo más que nunca aumentar el gasto en defensa, Pedro Sánchez afronta su equilibrio más difícil. Mientras el presidente busca consolidar el perfil internacional de España reafirmando el compromiso militar con la Alianza Atlántica, el Ejecutivo sufre en casa un fuerte desgaste por los frentes judiciales que asedian a su entorno. Una dualidad que abre el debate sobre la estabilidad de la legislatura y la verdadera imagen de España en el exterior.

Un encuentro para analizar el doble frente de Pedro Sánchez

En esta nueva edición de La Hora del Suscriptor, analizaremos la encrucijada de Pedro Sánchez: ¿funciona su proyección internacional y la agenda de la OTAN como un cortafuegos eficaz frente a las tormentas judiciales?

Las claves del debate

¿Hasta qué punto el compromiso militar blinda la imagen de Sánchez frente a sus problemas internos? ¿Afecta el desgaste judicial a la confianza de los aliados europeos? Alberto Prieto, subdirector de Política de EL ESPAÑOL, contextualizará el impacto de estos procesos en la agenda internacional y responderá a las dudas de nuestros suscriptores.

¿Quiénes participarán en este encuentro?

Ana Núñez-Milara: Periodista y adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL.

Alberto Prieto: Subdirector de Política de EL ESPAÑOL.

Pedro J. Ramírez: El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL responderá a las preguntas de nuestros suscriptores en directo.