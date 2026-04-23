Regularización de inmigrantes: claves del debate en La Hora del Suscriptor

Analizamos el alcance de la medida, sus implicaciones económicas y el debate político que ha reactivado en España y Europa.

En un momento en el que la política migratoria vuelve al centro del debate público, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa la regularización de inmigrantes como una medida clave con implicaciones sociales, económicas y políticas. La iniciativa, que busca dar respuesta a la situación de miles de personas en situación irregular, ha reactivado la discusión sobre el modelo migratorio en España y su encaje en el marco europeo.

Una conversación para entender la postura del Gobierno

En esta nueva edición de La Hora del Suscriptor, el jefe de opinión de EL ESPAÑOL, Cristian Campos, analizará el alcance de esta propuesta, sus efectos, las reacciones que ha generado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y los motivos que puede haber detrás de esta medida. Un debate que pone sobre la mesa cuestiones como la integración, el mercado laboral y la presión sobre los servicios públicos.

Las claves del debate

¿Es viable una regularización masiva en el contexto actual? ¿Qué impacto puede tener en la economía y el empleo? ¿Cómo influye esta medida en la posición de España dentro de la política migratoria europea? ¿Es esta medida una estrategia política del gobierno?

¿Quiénes participarán en este encuentro?

Puri Beltrán: Presentadora del encuentro de La Hora del Suscriptor. Comunicadora, guionista y locutora.

Cristian Campos: Jefe de opinión de EL ESPAÑOL.

Pedro J. Ramírez: Presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL responderá a todas las preguntas de nuestros suscriptores en directo.