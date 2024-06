Consejos de campeón para la KLM Norte vs Sur: llega el momento de despegar

Este domingo se dirime quiénes mandan en la capital. ¿Norte o Sur? Esa es la cuestión en esta carrera de 10 kilómetros diseñada para volar por el asfalto, conseguir una gran marca e incluso lograr la victoria.

Porque aquí todo el mundo, los más de 6.300 corredores participantes, puede ganar. Esa es la magia de la KLM Norte vs Sur, donde los tiempos de todos los corredores cuentan para la clasificación final de este pique sano. Será el equipo con mejor media de tiempos netos el que se lleve este duelo que registra un 9-5 favorable en la actualidad para el Sur.

Sur, ganador de la edición 2023

¿Vas a participar el domingo? El uruguayo Nicolás Cuestas, plusmarquista de la prueba y capitán del Sur, ha querido compartir sus secretos con EL ESPAÑOL. ¡Para que todos deis la bienvenida al verano en Madrid volando! Y si después de leer estos consejos te han entrado ganas de correr rápido, las inscripciones están abiertas en klmnortevsur.com.

1. Confía en el trabajo realizado. Tus entrenamientos te darán la referencia para el tiempo objetivo en meta. ¡Siempre con cabeza!

2. Márcate un objetivo realista. Si te has entrenado para esta carrera, seguro lo harás muy bien y, si vienes más o menos justo, hazlo lo mejor posible o simplemente compártela y disfrútala con otros miles de corredores. ¡Que de vez en cuando no viene mal dejar nuestro lado más competitivo!

4. En la semana previa, no te pases con los entrenos. Es mejor llegar descansado, con energía, con explosividad, que cansados y con dudas.

5. No cambies nada de tu rutina la semana previa y mucho menos el mismo día de carrera. A veces cualquier cambio de último momento puede hacer que las cosas no salgan bien.

6. Bien hidratados desde casa. Estamos en época de temperaturas altas, y hará calor. Por eso, hidrátate con especial esmero antes de la prueba, y no dejes pasar el avituallamiento intermedio del kilómetro 5 que nos darán un poco de refresco físico y mental.

7. Definir una buena estrategia. ¡No te pases, que el recorrido es muy favorable, pero te puede hacer pagar los excesos! Dosifica bien el esfuerzo para que las fuerzas no mermen en ningún momento.

8. Seleccionar bien el ritmo de carrera. Centrarnos en cumplir con lo previsto por lo menos hasta el kilómetro 7 será clave, sin excedernos. A partir de ahí ya hay que exprimirnos desde Puerta de Alcalá hasta Menéndez Pelayo y echar el resto rumbo a meta.

9. No obsesionarnos con el ritmo. Sí, tenemos un tiempo fijado, pero no debe nublarnos. Escuchemos a nuestro cuerpo, no caigamos en riesgo de lesión o de reventarte, porque venimos a darlo todo, pero sobre todo para disfrutarla.

10. Si debutas, tómatelo como un aprendizaje. Si es tu primera KLM Norte vs Sur disfrútala lo más que puedas y guárdate en la cabeza el recorrido ya que el próximo año seguro lo haces mejor.

11. ¡Disfrútala! El 23 de junio será otro día más para celebrar y disfrutar… y en este caso además puedes ganar (sobre todo si vas con el Sur, que es mi equipo…). Bromas aparte, cada vez que nos ponemos un dorsal es una fiesta. ¡Disfruta! Nos vemos en la carrera.

Ya falta menos: ¡Te esperamos en la meta!