Malinche: Un universo de historia y emoción

El telón está a punto de descender en la segunda temporada de Malinche, el épico musical que ha cautivado a más de 450.000 espectadores con sus 600 funciones en IFEMA, Madrid. La última función será el próximo 30 de junio, así que aún quedan unas semanas para vivir esta experiencia única. Y no solo eso, ¿qué mejor manera de disfrutar del buen tiempo que con una cena en las terrazas tematizadas del espacio, seguida de un musical sin igual? Aprovechad la promoción especial de entrada más cena gratis para hacer de la visita a Malinche una experiencia completa e inolvidable.

En el Club Zona Ñ sorteamos 5 entradas dobles para la función de jueves, 27 de junio. ¡No pierdas esta oportunidad!

¿Qué es lo que hace de Malinche un espectáculo verdaderamente único y exclusivo? Os llevamos de viaje entre bastidores.

Un escenario de proporciones épicas

Dentro del recinto ferial IFEMA, se erige un coloso teatral en una superficie de 6.320 m2. Pero lo que realmente asombra es lo que yace dentro de una aparente carpa común y corriente. Una vez dentro, los espectadores son transportados a un escenario de proporciones impresionantes: 30 m de boca por 24 m de fondo. ¿Sorprendente, verdad? Podemos decir con certeza que Malinche alberga uno de los teatros con la boca más grande de toda Europa, ¡una hazaña digna de admiración!

Innovación técnica e inmersión sensorial

Pero Malinche va más allá de lo convencional. Con un sistema de sonido envolvente de 360 grados y una asombrosa cantidad de micrófonos distribuidos por todo el escenario, el público se sumerge en un mundo de sonidos vibrantes y melodías cautivadoras. Incluso el suelo de madera está diseñado para amplificar la experiencia, vibrando al ritmo del zapateado flamenco que hace latir el corazón de la audiencia.

Escenografía: Donde los sueños cobran vida

Desde una imponente pirámide de 9 m de altura hasta seis "carras" que transforman el espacio en una exuberante selva, Malinche no escatima en grandiosidad escénica. Un lago con cascada, con capacidad para 24,000 litros de agua y controlado meticulosamente para mantener una temperatura constante de 35º, sumerge a los actores en un mundo acuático que deslumbra a los espectadores. Y no podemos olvidar el majestuoso barco, con su proa en movimiento y una banda de músicos en directo. No por nada Malinche ganó el premio a Mejor Escenografía en los Premios del Teatro Musical 2023. ¡La magia está en cada detalle!

Un vestuario que cuenta una historia

El vestuario de Malinche es mucho más que tela y costura; es un viaje a través del tiempo y la cultura. Desde el desgaste del mar hasta los colores vibrantes de la selva azteca, cada detalle está cuidadosamente diseñado para transportar al espectador al siglo XV, con un toque moderno y transgresor. Y lo más sorprendente es que el 40% de este vestuario se ha confeccionado utilizando ropa y tejidos en desuso, añadiendo una capa de sostenibilidad a esta épica producción.

Así que, mientras nos despedimos de esta temporada llena de emociones, los invitamos a aprovechar estas últimas semanas para sumergirse en la magia de Malinche. No perdáis la oportunidad de ser parte de esta experiencia única en IFEMA, donde la magia cobra vida en cada actuación. ¡Nos vemos en el teatro!