La magia de Abba y el duende del flamenco se dan la mano en Madrid

El teatro de La Latina de Madrid presentará, en una única función, este 19 de marzo 'ABBA flamenco', una atrevida y espectacular fusión de flamenco con el pop melódico de los míticos suecos ABBA.

En el año en el que se cumple el 50 aniversario del triunfo del grupo sueco y se celebra el Festival también en Suecia la primera vez en la que se versionen en flamenco los temas más míticos de Abba.

'Abba flamenco' es una unión sorprendente entre la cultura sueca y española que no dejará a nadie indiferente, añadiendo al espectáculo un completo cuadro flamenco, consiguiendo una simbiosis perfecta entre estos dos estilos tan diferentes. así lo define el Cuadro Flamenco de Antonio Guerra, creador y director del show.

El Club Zona Ñ sortea entre los suscriptores de EL ESPAÑOL 3 entradas dobles para vivir en directo esta conjunción de la magia de ABBA y el duende flamenco.

El espectáculo repasará 10 canciones míticas del grupo ABBA como Dancing Queen, Mamma Mía, Super Trouper, The winner takes it all, convertidas en versiones flamencas y coreografiadas como palos del flamenco.

Tarantos, tangos, bulerías, jaleos, alegrías y los códigos más puros del flamenco conforman un espectáculo interpretado por un completo cuadro flamenco formado por grandes profesionales del género (8 bailaores/as, 2 cantaores cajón, guitarra española, un violín, un saxo, bajo y piano) consiguiendo la unión única entre estos dos estilos tan diferentes que no dejará a indiferente a nadie.