No solo basta con digitalizar, también es necesario cambiar los procesos internos

Pablo Priesca, director general de CTIC, un centro tecnológico asturiano especializado en tecnologías para la inteligencia artificial, ha explicado que uno de los problemas relacionados con la implantación de la transformación digital es pensar que los retos son coyunturales cuando, en realidad, son fundamentalmente estructurales, especialmente en lo que tiene que ver con las pymes y los programas públicos de apoyo.

Durante su intervención en la cuarta jornada de 'Wake Up, Spain!' 2022, el evento organizado por El Español, Invertia y D+I, Priesca ha destacado que este proceso es "permanente", ya que la tecnología experimenta un crecimiento exponencial.

Por su parte, Luis Ureta, country general manager de Globant España, una empresa enfocada en acelerar la transformación de las organizaciones, ha recordado que España es líder en la digitalización de algunas de sus industrias, por ejemplo, la banca, que ha pasado de tener un porcentaje del 35% de sus entidades al 60% como consecuencia de la pandemia.

Así, Ureta ha señalado que es necesario promover la integración de un plan holístico que permite a las organizaciones responder a un cambio "de era y de paradigma" con el objetivo de "seguir siendo relevantes" y responder a las necesidades de los consumidores.

En su turno, Pablo Echevarría, CEO de Entelgy, firma enfocada en acelerar la transformación digital, ha precisado que hay "un porcentaje alto" del tejido industrial que está por detrás de los niveles de adopción digitales base.

Echevarría ha señalado que entre las preocupaciones de estas empresas se encuentran campos como la relación con los clientes, la migración a modelos cloud, la ciberseguridad o la automatización de procesos.

Durante su intervención, Áureo Díaz-Carrasco, director de la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) ha afirmado que los centros tecnológicos son los "aliados naturales" de las empresas que tienen un perfil innovador, ya que uno de sus objetivos fundamentales es aumentar la base de compañías disruptoras.

Aún así, Díaz-Carrasco ha precisado que "no basta" con digitalizar si no se cambian procesos internos que permitan renovar el perfil relacionado con la innovación.

Tanto él como Priesca han coincidido en el papel imprescindible de los centros tecnológicos como principales impulsores de la transferencia de la tecnología a las empresas.

Por su parte, Alfredo R. Cebrián, CEO y cofundador de Cuatroochenta, una empresa tecnológica especializada en soluciones cloud y de ciberseguridad, ha apuntado que España tiene "problemas de productividad", ya que desde el año 2000 no solo no ha incrementado sus niveles, sino que los ha disminuido.

Cebrián ha explicado que esto ejemplifica cómo la inversión en tecnología no da los resultados esperados si no va acompañada con la renovación del sistema y de los procesos. Este tema, según ha precisado, se debe abordar desde los órganos de gobierno de las compañías y no únicamente desde el departamento de I+D.

'Wake Up, Spain!' 2022

La edición 2022 del 'Davos español' se celebrará a lo largo de toda la semana y contará con la presencia de destacados miembros del Ejecutivo, así como empresarios y personalidades relevantes del mundo de la economía tradicional y la innovación tecnológica. La inauguración contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que el cierre del evento lo hará el nuevo secretario general de la OCDE, Mathias Corman, el próximo viernes 8 de abril.

Organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, la edición de este año tendrá como eje central el análisis de los distintos PERTE que se han anunciado hasta el momento y la evaluación de las principales reformas adoptadas hasta ahora para lograr la llegada de los fondos Next Generation bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta segunda edición de 'Wake Up, Spain!' quiere ampliar el debate y sacarlo del ámbito nacional. Por ello, junto a la visión de los primeros ejecutivos españoles y de los máximos representantes tanto de la administración estatal como de la autonómica y local, este año apostará también por la presencia de CEO y altos directivos de referencia internacional que compartirán su visión sobre el momento que viven las industrias más punteras del mundo y el papel que España va a jugar en su futuro.

Todas las sesiones tendrán carácter presencial en la Casa de América de Madrid con acceso restringido a ponentes y patrocinadores. Habrá una retransmisión en streaming de todas y cada una de las mesas a través de nuestra página web.

