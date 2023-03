Darío Gil: "La computación cuántica es una revolución al nivel de la computación digital en los años 50"

Darío Gil, director de IBM Research, ha introducido los grandes avances en computación cuántica que estamos viviendo en estos momentos. En su intervención en Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, el investigador español ha explicado que "vivimos en un momento verdaderamente emocionante desde el punto de vista de la intensidad y creatividad en este sector, lo que se puede comparar con la época en que vimos los primeros ordenadores digitales, creados en los años cuarenta y cincuenta".

En particular, "la computación cuántica nos permite unir ideas de la física cuántica, las teorías de la información y la computación clásica para crear un nuevo ordenador y una nueva metodología para gestionar información de una manera más rica", ha indicado en su participación desde Nueva York.

"La base fundamental de la información es el cúbit cuántico, no el famoso cero y uno, lo que nos permite resolver problemas que no podríamos resolver desde el punto de vista clásico". Habla Darío Gil al respecto de problemas como modelar la química o la física, y problemas matemáticos cuyo número de variables son exponenciales, algo que los ordenadores tradicionales no pueden abordar.

27. Darío Gil, senior vice president y director de IBM Research

Gil destaca, en conversación con el subdirector de D+I - EL ESPAÑOL, Alberto Iglesias Fraga, que el desarrollo de la computación cuántica implica la colaboración de muchos agentes del ecosistema, desde los propios fabricantes de tecnología como IBM, hasta la Academia y muchas empresas y organizaciones.

"Es un esfuerzo de una comunidad, no simplemente una tecnología más, algo tan fundamental que requiere el esfuerzo colaborativo de muchas disciplinas y de muchos tipos de instituciones: desde la ciencia de materiales, la física, las matemáticas, la informática y la ingeniería, requiere la colaboración del sector público, de las universidades y de los laboratorios y centros de investigación de la empresa", resume.

Centro en el País Vasco

IBM anunció este mismo mes que San Sebastián tendrá uno de sus centros pioneros en computación cuántica, con un dispositivo de 127 cúbits que entrará en funcionamiento en 2025, tras una inversión de 90,8 millones.

Darío Gil destaca que este centro convertirá a esta ciudad, al País Vasco y a España en una referencia internacional en esta materia. En cuatro pilares además: la propia máquina, futuras capacidades, líneas de investigación y aplicaciones inmediatas en sectores empresariales e industriales muy importantes.

El director de IBM Research también destaca que "el País Vasco tiene una gran tradición en ser pioneros en el mundo industrial y de la intersección de la tecnología y la empresa, lo que hace que sea el lugar ideal para instalar el centro de computación cuántica".

Sin embargo, Gil también reconoce que la computación cuántica aún se encuentra en sus inicios y que hay muchos desafíos por delante que deben abordarse, como la calidad de los cúbits y la mitigación de errores.

Wake Up, Spain! 2023

La tercera edición del 'Davos Español' cuenta con la presencia confirmada de decenas de presidentes y CEO de las principales empresas tecnológicas y motores de la innovación, así como algunos de los referentes internacionales más destacados del sector. También de la plana mayor de la política española y del tejido productivo nacional, así como de los agentes sociales.

Bajo el lema 'Impulsar el cambio en tiempos de incertidumbre', el énfasis está en la importancia que tiene adelantarse y tomar decisiones en momentos como el que vivimos con la guerra de Ucrania o la crisis financiera encima de la mesa. Son parte de los debates en los que se centre esta tercera edición, en la que participarán líderes políticos, del mundo innovador-tecnológico, empresariales y sociales.

Uno de los objetivos vertebrales de las cinco jornadas está siendo analizar la evolución de los distintos PERTE anunciados hasta el momento por el Gobierno. También la disección de las principales reformas adoptadas para conseguir la llegada de los fondos Next Generation bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cinco días de debate cuya agenda completa se puede consultar en el site publicado al efecto. Más de un centenar de ponentes pasan estos días por la Casa de América de Madrid.

