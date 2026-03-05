Andalucía gana el pulso a Cataluña con el IMEC 'malagueño' como referente mundial de microchips

Andalucía le ha ganado el pulso a Cataluña al conseguir traerse a Málaga la segunda 'sala blanca' del mundo del IMEC, también conocida como cleanrooms, en la que se desarrollarán los microchips de última generación que impulsarán el futuro.

IMEC es una organización internacional de investigación y desarrollo que trabaja en los campos de la nanoelectrónica y las tecnologías digitales con la sede principal en Bélgica. La segunda será en Málaga.

De ahí que el periplo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por Bruselas haya acabado en Lovaina, localidad donde se encuentra el centro de este líder mundial en microelectrónica.

Allí Moreno ha subrayado el peso y la proyección que la comunidad está adquiriendo en el ámbito de las nuevas tecnologías, y de manera muy especial, en el de los microchips y semiconductores.

"Hoy todo el sector nos está mirando y nos tiene en cuenta para expandirse, crecer y desarrollar sus proyectos".

Moreno ha resumido la elección de Málaga en la estabilidad económica y política de la comunidad y la inversión que ha ofrecido la Junta, además del suelo. La Administración andaluza invertirá 130 millones de euros. La inversión total rondará los 600.

El proyecto actualmente se encuentra en fase de adjudicación con la previsión de que comience a funcionar en el Málaga TechPark durante 2030.

Moreno también ha subrayado la atracción que supondrá para otras empresas especializadas que acabarán instalándose en Málaga "al calor" de este gigante tecnológico. También los puestos de trabajo que creará, unos 250 puestos, con una formación muy específica.

De hecho, durante su visita, el presidente ha compartido un encuentro con profesionales andaluces que trabajan actualmente en la sede central del IMEC, que acoge a especialistas de casi un centenar de nacionalidades distintas.

Actualmente muchos de ellos se encuentran en un periodo de formación con el objetivo de trasladarse a las instalaciones de Málaga, una vez que estas se encuentren operativas.

El IMEC cuenta en la actualidad con 5.000 investigadores de 95 países y en torno a 600 socios industriales, de manera que su sede principal de Lovaina actúa como un motor esencial para la estrategia de semiconductores de Europa.