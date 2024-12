Adiós al moho en la lavadora: el sencillo truco de las limpiadoras para que la goma esté siempre impecable

El moho en la goma de la lavadora es una de esas típicas problemáticas que puede acabar provocando malos olores tanto en el interior de la lavadora como incluso en la ropa que lavamos en ella. Y es que, este electrodoméstico que tanto nos facilita la limpieza de las prendas, es también uno de los más propensos a ensuciarse y a generar moho en su interior debido a esa constante humedad a la que está expuesto.

Así que si tu lavadora desprende un olor desagradable y su goma presenta manchas negras y de moho, esta vez te traemos uno de esos trucos sencillos y caseros con el que podrás limpiarla y con un único ingrediente que seguro no falta en tu hogar. Este método de limpieza es muy fácil de aplicar y conseguirá dejar la goma de tu lavadora como nueva.

Un truco que compartía hace varias semanas la creadora de contenido @bilbaocooking en su cuenta de Instagram y que ya cuenta con más de 30 mil me gustas. Se ha convertido por lo tanto, en uno de los más virales y tan solo necesitarás papel de cocina y lejía: "Si a tu lavadora también le sale moho en la goma apunta porque para dejarla como nueva solo tienes que empapar el papel de cocina o un trapo en lejía, colocarlo sobre la zona afectada y dejarlo actuar 24 horas", comienza explicando la creadora de contenido.

Cuando haya pasado este tiempo, solo necesitarás retirar el papel y el moho habrá desaparecido por completo, pero si ves que en alguna zona ha quedado un poquito, tan solo necesitarás repetir el proceso y listo. "Una vez terminado este truco, pon una lavadora (ciclo vacío) con un par de vasos de vinagre de limpieza en su interior", recomienda la experta.

"Yo por si acaso, una vez hecho el punto 1 he puesto un programa corto con alguna prenda que no me importaba que se estropease (para cerciorarme de que no queda ningún resto de lejía en el tambor", detalla. Para que la aparición del moho se retrase, simplemente tendrás que secar bien la goma después de cada uso y dejar la puerta de la lavadora abierta.

Trucos para evitar el mal olor de la lavadora

Más allá de limpiar la goma de la lavadora y el tambor, mantener una lavadora libre de malos olores no solo depende de usar este truco, sino también de adoptar hábitos de limpieza que prevengan su aparición. Para empezar, es fundamental utilizar detergentes diseñados específicamente para lavadoras, respetando siempre las cantidades recomendadas por el fabricante, ya que excederse puede favorecer la acumulación de residuos en el tambor.

Además, es importante evitar dejar ropa húmeda o con restos visibles de suciedad en el cesto o directamente en el tambor, ya que esto puede generar un ambiente que favorezca el desarrollo de malos olores.

Otro consejo clave es realizar lavados periódicos con agua muy caliente, esto ayuda a eliminar gérmenes y bacterias que puedan estar acumulándose en el interior. Asimismo, sacar la ropa inmediatamente después de que termine el ciclo de lavado es esencial para evitar que se genere olor a humedad, tanto en las prendas como en la propia lavadora.

Tras cada uso, ventilar el tambor y los compartimentos de detergente también puede marcar la diferencia. Dejar la puerta de la lavadora entreabierta y secar el interior con un paño absorbente ayuda a evitar que quede agua estancada, otro factor que contribuye al mal olor.

Por último y más allá de la limpieza de la goma y el tambor, no olvides limpiar regularmente las diferentes partes de la lavadora, como el cajón del detergente o el filtro, donde suelen acumularse más los residuos y humedad que pueden convertirse en focos de malos olores si no se tratan adecuadamente.