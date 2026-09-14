El alma de la sociedad española siempre parece haberse cosido entre cervezas en un bar. Sin embargo, en los últimos años, los estudios sociológicos hablan de que cada vez somos más aficionados al 'nesting', es decir, la costumbre de pasar más tiempo de ocio en casa que fuera. Un hábito muy implantado en los países nórdicos desde hace décadas.

En 2023, según la consultora Kantar, el número de consumos fuera del hogar empezó a caer en más de un 2%, aunque la facturación de la hostelería se mantuvo por la subida de los precios.

Ese mismo año, las quedadas para ver eventos deportivos fuera de casa se desplomaron un 20%. Pero eso no significó que dejáramos de juntarnos, lo único es que los españoles empezamos a optar más por trasladar estas reuniones a los salones y las terrazas de casa.

El 54% de los españoles asegura que organiza quedadas en casa al menos una vez al mes. E. E.

Un año antes, el informe 'Hogares con Psicología' de IKEA España con el Consejo General de Psicólogos, advertía de que casi el 86% de los españoles recibía habitualmente visitas en su vivienda, lo que ha terminado por convertir el hogar en un "regulador del bienestar social y emocional".

Entre otras cosas, el estudio explicaba que durante la pandemia y tras el confinamiento, fueron muchos los hogares en los que se invirtió un presupuesto importante en mejorar los equipamientos, en ampliar las terrazas, en acondicionar los salones, en comprar muebles cómodos y en dotar a sus espacios comunes de la última generación de sistemas de audio y vídeo.

Es decir, salones y terrazas más cómodas y preparadas para cualquier acto social con amigos y familiares. Quizás por eso, ahora son muchos los que, sin tener la obligación de quedarse en casa como en aquellos tiempos, optan por disfrutar de este mayor "valor percibido" del espacio.

El estudio que acaba de presentar AEG, 'The Art of Hosting' (El arte de ser anfitrión), ratifica que España ya no es muy diferente al resto de Europa en este aspecto. Por eso, muchas de estas empresas se plantean ahora entre sus lanzamientos cómo crear experiencias a través de la comida, el arte, la moda y el diseño teniendo como escenario el propio hogar.

Cualquier comida es una excusa para poder reunirnos frente a una mesa. iStock

La histórica marca de electrodomésticos y equipamiento doméstico ha querido conocer más a fondo cómo ha sido la evolución del buen anfitrión en nuestro país y, según su encuesta, un 59% de los españoles cree que ha cambiado y mucho en los últimos años.

El estudio además muestra una paradoja importante: siete de cada 10 europeos valoran mejor a los anfitriones que hacen las cosas a su manera, sin embargo, el 59% todavía se siente presionado por querer hacerlo todo "perfecto" cuando invitan a alguien a casa.

Eso sí, casi todos coinciden en que los encuentros se han vuelto mucho más informales, como asegura uno de cada tres encuestados, y un 27% ve estas citas como algo más personal e individual.

"Ser anfitrión se trata de conexión y de crear experiencias juntos, pero nuestra investigación muestra que muchos europeos todavía sienten presión para que todo sea 'perfecto'. Al mismo tiempo, los datos nos dicen que los mejores anfitriones hacen las cosas a su manera", explica Elisenda Picola Brau, de Electrolux Group.

El vino no puede faltar en nuestras reuniones con amigos y familiares. E. E.

Con este ‘The Art of Hosting’, AEG apuesta por "desafiar esas expectativas y mostrar cómo puede aliviar las presiones prácticas, dando a las personas más libertad para ser creativas, hacer la experiencia suya y disfrutar del momento".

En algo sí seguimos siendo diferentes: España es el cuarto país europeo en organizar más reuniones de amigos y familiares en casa, junto con Grecia, Portugal y Alemania, en ese orden. El 54% de los españoles reconoce que invita a gente a su salón al menos una vez al mes y para ellos la motivación es bien sencilla, el 39% cree que reunirse es lo importante.