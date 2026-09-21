Hay cocinas que necesitan de un territorio para entenderse. En Dénia, ese territorio tiene forma de Mediterráneo y una despensa marcada por el arroz, el producto del mar, la huerta y una tradición culinaria que ha pasado de generación en generación.

Los próximos 26 y 27 de septiembre, la Marineta Cassiana volverá a convertirse en el escenario de una de las grandes citas gastronómicas del calendario nacional: D*na Festival Gastronòmic.

Bajo la dirección creativa de Quique Dacosta, el festival alcanza su novena edición con una idea que va más allá de reunir durante un fin de semana a algunos de los cocineros más reconocidos del país.

El paseo marítimo de Denia es el epicentro de un festival que habla de su territorio. D*na Festival

Este año, D*na quiere hablar de cómo se transmite la gastronomía: de cocinero a cocinero, de padres a hijos, de los restaurantes a las casas y también a través de los libros, las redes sociales y las nuevas formas de divulgación.

Por eso, entre los nombres que desembarcarán en Dénia estará Ferran Adrià: “queremos democratizar los conocimientos que surgen de la alta cocina para que puedan servir también a quienes cocinan en sus casas”, explica Dacosta. Una filosofía que encuentra en Adrià uno de sus máximos exponentes.

De la vanguardia al producto mediterráneo

El viaje gastronómico que propone D*na no será, sin embargo, una sucesión de grandes nombres. Entre ellos estará Paco Roncero, al frente de Paco Roncero Restaurante en Madrid, cuya trayectoria ha estado ligada a la investigación, la creatividad y la vanguardia.

Desde Elche llegará Susi Díaz, chef de La Finca, cuya cocina mantiene una relación especialmente estrecha con el producto y con el paisaje mediterráneo. También viajará desde Ibiza Óscar Molina, chef de La Gaia, mientras que desde Portugal llegará David F. Jesús, de Seiva, con una propuesta centrada en el mundo vegetal.

Pero si algo caracteriza al festival es que los grandes nombres comparten espacio con quienes construyen la gastronomía desde una escala mucho más próxima.

Ausiàs Signes, de Ausiàs Restaurant, en Pedreguer; Bruno Ruiz, de Aticcook; José Manuel López, de CaSeko; Nazario Cano, de Nazario Cano Restaurante, en Moraira, y Kristian Lutaud, vinculado a la historia de elBulli y desde hace años a la gastronomía de la Marina Alta, pondrán el acento en la cocina más conectada con el territorio.

El resultado es una suerte de mapa gastronómico en el que la alta cocina, la tradición, la investigación y el producto local dejan de ser compartimentos estancos para conversar entre sí.

Una gran mesa frente al Mediterráneo

Durante dos días, más de 800 metros de recorrido en la Marineta Cassiana permitirán al público desplazarse entre showcookings, demostraciones, talleres, catas y encuentros con cocineros y productores.

Serán 24 productores, 20 establecimientos de restauración y tres espacios dedicados al arroz los encargados de mostrar una parte de los productos y elaboraciones que sostienen la identidad gastronómica del territorio. A esa mirada territorial se sumará este año Matosinhos, ciudad portuguesa invitada y también integrante de la Red de Ciudades Creativas de la Gastronomía de la UNESCO, de la que Dénia forma parte desde 2015.

Un fin de semana de lo más enriquecedor a orillas del mar. E.E

Los libros tendrán un espacio destacado en esta edición de D*na como otra de las herramientas capaces de conservar y transmitir el legado gastronómico. El recetario familiar convive hoy con el libro de cocina, el restaurante con las redes sociales y el aprendizaje en una cocina profesional con vídeos, podcasts o contenidos digitales.

También estarán presentes en D*na quienes han convertido precisamente esos nuevos canales en herramientas para enseñar gastronomía. Es el caso de Paola Freire, creadora de Foodtropia, y Anna Terrés, de Anna Recetas Fáciles, dos perfiles que representan esa nueva generación de divulgadores capaces de trasladar conocimientos culinarios a millones de personas desde el entorno digital.

El programa de esta novena edición se completa con 32 talleres y 10 ponencias en el Escenario del Mar, en una programación pensada para que el público no sea únicamente espectador.