La olla de barro fundido que no necesita presentación, está de vuelta. Le Creuset

La casa francesa que ha convertido sus míticas cocottes de hierro fundido en iconos de la cocina regresa a Madrid del 24 al 27 de septiembre.

Le Creuset vuelve a Madrid: la venta efímera para conseguir las piezas más emblemáticas de la marca a buen precio

Hay piezas de cocina que hace tiempo dejaron de ser únicamente un utensilio más en la alacena de la cocina. Así ocurrió con las famosas cocottes de Le Creuset, convertidas en objetos de deseo tanto para quienes disfrutan cocinando como para quienes entienden la cocina también como una cuestión de diseño.

Para los que sueñan con tener una de ellas llevándose todo el protagonismo entre otros cacharros menos bienvenidos de la cocina, la marca vuelve a poner fecha a una de sus citas más esperadas: Factory to Table regresa a Madrid del 24 al 27 de septiembre.

La venta especial ocupará durante cuatro días Espacio Larra (C/ Larra, 14), donde se reunirá una selección de productos de la firma que incluye algunas de sus referencias más reconocibles, además de colecciones exclusivas, colores menos habituales y piezas que normalmente no se encuentran en las tiendas.

Cuenta atrás para la venta de Factory to Table Le Creuset. E.E

No es la primera vez que Le Creuset organiza este formato en Madrid. La primera edición española de Factory to Table se celebró en 2025 y consiguió atraer a más de 6.000 personas, una cifra que da una idea del interés que existe alrededor de una marca cuyas piezas han conseguido hacerse un hueco tanto en las cocinas domésticas como en el imaginario gastronómico.

El concepto, que ya se había celebrado anteriormente en países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, llega así de nuevo a la capital con una selección ampliada y cuatro jornadas para recorrer el espacio en busca de alguna de esas piezas que habitualmente resultan más difíciles de encontrar.

De las cocottes a los colores más buscados

Entre los productos que podrán encontrarse durante el evento habrá cocottes, sartenes, vajillas, accesorios y otros utensilios de cocina, además de referencias especiales y colores que no suelen estar disponibles de manera habitual en los establecimientos de la marca.

La expectación tiene, en buena medida, una explicación. Desde hace más de un siglo, Le Creuset ha construido buena parte de su identidad alrededor de sus cocottes de hierro fundido esmaltado, piezas reconocibles por sus formas redondeadas y, especialmente, por una paleta cromática que ha convertido el menaje de cocina en un elemento decorativo.

No hay una olla de hierro fundido más icónica que esta. E.E

Fundada en Francia en 1925, la compañía ha hecho de la combinación de artesanía, innovación y color una de sus principales señas de identidad. Sus piezas están pensadas para cocinar, pero también para pasar directamente de los fogones a la mesa, algo que explica que determinadas cocottes hayan terminado convirtiéndose en objetos coleccionables.

Más que limitarse a ofrecer productos a precios especiales, Factory to Table propone recorrer una selección cambiante de piezas y descubrir modelos que pueden no volver a estar disponibles de la misma manera.

Cuándo y dónde es Factory to Table

La nueva edición madrileña se celebrará durante cuatro días, del jueves 24 al domingo 27 de septiembre, en Espacio Larra, en el número 14 de la calle Larra.

Renovar la cocina con estilo y color nunca había sido tan emocionante. E.E

El horario será de 10:00 a 21:00 horas y la entrada será gratuita. Quienes quieran asegurarse un acceso más ágil pueden reservar previamente una franja de dos horas, que proporcionará acceso prioritario. También será posible acudir directamente durante los días del evento, aunque el acceso estará condicionado al aforo disponible.

Para quienes tengan una cocotte en su lista de deseos —o simplemente quieran descubrir qué tesoros aparecen este año—, habrá que esperar al 24 de septiembre para abrir las puertas de Factory to Table. Y, en este caso, conviene recordar que buena parte del atractivo está precisamente en no saber de antemano qué piezas, colores o referencias especiales estarán esperando al otro lado.