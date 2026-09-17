La cocina de los Roca llega a Madrid con una propuesta que mira menos al restaurante de alta cocina y más a la memoria familiar.

Fontané, el restaurante gerundense que atesora un Sol Guía Repsol, protagonizará los próximos 23 y 24 de septiembre un nuevo pop-up Fresh! en El Puesto Guía Repsol, en el Mercado de Vallehermoso.

Durante dos días, su cocinero, Carlos López, recuperará el recetario tradicional catalán y los sabores de la infancia de los hermanos Roca.

Carlos López, jefe de cocina de Fontané. Sofía Moro

La cita, disponible tanto en horario de comida como de cena, propone un menú creado expresamente para la ocasión y con un precio de 45 euros.

Será una oportunidad para acercarse a una vertiente menos conocida de la cocina vinculada a Joan, Josep y Jordi Roca: aquella que hunde sus raíces en la cocina doméstica y en las recetas de Montserrat, su madre.

El menú comienza con tres aperitivos que funcionan como declaración de intenciones: sopa de menta, espina de anchoa con mahonesa de aceituna negra y buñuelo de bacalao. Después llegan los platos principales, donde el recetario catalán y el producto mediterráneo toman el protagonismo.

Entre ellos figura una ensalada de verduras de la huerta de Mas Marroch, seguida de una sopa fría de aceitunas, anchoa y mojama de atún. El bacalao confitado y, especialmente, el canelón de pularda completan una propuesta que recupera uno de los platos más reconocibles de la cocina catalana y que aquí se presenta desde la mirada de Fontané.

El menú termina con otro clásico que no necesita presentación: crema catalana aromatizada con canela y limón. Una elaboración aparentemente sencilla que resume precisamente el espíritu de esta propuesta: llevar a Madrid una cocina ligada a la tradición, al territorio y a los recuerdos familiares.

La experiencia se integra en Fresh!, el ciclo de El Puesto Guía Repsol dedicado a acercar a Madrid la cocina de jóvenes restaurantes reconocidos con Soles.

Fontané será el próximo protagonista de una programación que durante 2026 ha convertido el espacio del Mercado de Vallehermoso en punto de encuentro para conocer cocinas procedentes de distintos rincones de España.

El canelón de pularda de Fontané. Sofía Moro

Un puesto de mercado llevado a otro nivel

Antes de la llegada de Fontané ya han pasado por El Puesto los equipos de OSA, Arsa, Mesón Sabor Andaluz, Tupío, Cañitas Maite, Ansils y Caleña. Después del restaurante gerundense, el calendario continuará con AMA, de Tolosa, los días 22 y 23 de octubre; Fuentelgato, de Cuenca, el 12 y 13 de noviembre; y Ceibe, de Ourense, que cerrará el ciclo los días 10 y 11 de diciembre.

El desembarco de Fontané coincide además con una programación especialmente activa en el Mercado de Vallehermoso. El 17 de septiembre, Arzábal inaugurará la temporada de El Puesto con una Noche de Mercado en la que Iván Morales y Álvaro Castellanos servirán algunos de los bocados más reconocibles de la taberna madrileña, desde la gilda de atún rojo y las croquetas de jamón ibérico hasta las bravas, el bikini de cecina y Comté o su conocida torrija.

Y el domingo 20 de septiembre, el mercado celebrará La Verbena del Mercado, una jornada dedicada a la tapa que se prolongará de 12:00 a 20:00 horas y que contará también con la participación de El Puesto Guía Repsol. Entre las propuestas habrá una flor de calabacín rellena de queso Comté de 18 meses y salsa de oloroso, firmada por Le Bistroman Atelier, y un temaki crunch de salmón tartar con mayonesa picante de Zuara.

Pero será el 23 y 24 de septiembre cuando una parte de la memoria gastronómica de los Roca viaje hasta Madrid. Dos días, un menú creado para la ocasión y un recetario que pone el foco en la cocina catalana más familiar.