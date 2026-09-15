El 16 de septiembre, México se viste de verde, blanco y rojo para celebrar su Día de la Independencia. La fiesta arranca la noche del 15 con el tradicional 'Grito de Dolores' y continúa entre música, verbenas, fuegos artificiales y, por supuesto, una gastronomía que convierte la celebración en un festín.

En Madrid, el restaurante mexicano Tepic se suma a la fiesta con una noche especial en la que no faltarán margaritas, mariachis y algunos de los platos más representativos de su cocina. La cita será el martes 15 de septiembre y tendrá como protagonista un menú semiabierto diseñado especialmente para la ocasión.

La propuesta comienza con flautas de chicharrón con champiñones y sopa de chicharrón, antes de pasar a uno de los platos principales: chiles en nogada y carnitas de lechón, pipián huasteco con vegetales —disponible también los días posteriores bajo reserva previa— o taco de lengua. Para terminar, higos flameados o buñuelos al estilo tradicional.

El menú cuesta 47 euros por persona e incluye un margarita Tepic. A las 22 horas, los mariachis pondrán la banda sonora a la noche.

Una cocina que recorre México

Por la barra de Tepic asoma su colección de tequilas, todos preparados para el gran día. E.E

Tepic nació en 2008 en la calle Pelayo, en Chueca, de la mano de cinco socios. Dos años atrás se trasladó al barrio de Salamanca, a un local más amplio en la calle Ayala, donde mantiene una cocina mexicana de raíz popular en un espacio de estética minimalista y alejado de los tópicos folclóricos.

Su carta propone un recorrido por diferentes regiones del país. Entre las opciones procedentes de Sinaloa aparecen el aguachile de camarón o el tiradito yucateco, elaborado con corvina laminada, salsa de lima y chilmole. En el apartado de botanas conviven el guacamole casero con totopos, las tostadas de tinga o pulpo, las quesadillas y los sopecitos de flor de calabaza, huitlacoche o al pastor.

Los tacos siguen siendo uno de los grandes reclamos de la casa. Los al pastor, presentes desde sus comienzos, se preparan con carne de cerdo adobada, cocinada al carbón en un tradicional trompo y cortada al momento.

Buñuelo mexicano, una de las botanas que ofrecen en su menú. E.E

Se sirven con cebolla, cilantro y piña. La carta también incluye tacos de camarón, alambre, tinga de pollo, queso o carnitas, además de propuestas como los tacos sinaloenses Baja California, con mero tempurizado y frito, mayonesa de chipotle, pico de gallo, lombarda mexicana y aguacate.

La oferta se completa con enmoladas de pollo bañadas en mole poblano y un apartado de sugerencias que cambia semanalmente. Por él pasan desde tacos de setas silvestres hasta tacos de pato con salsa de mango y remolacha o panuchos de inspiración yucateca, con frijol refrito, cochinita pibil, cebolla marinada en achiote y aguacate.

Margarita, mezcal y otros tragos mexicanos

La celebración no se entiende sin tequila, mezcal y coctelería. En Tepic, el responsable de diseñar esta parte de la experiencia es Javier Quiñones, barman gaditano especializado en destilados y bebidas mexicanas.

Entre las opciones más solicitadas están las margaritas frozen, disponibles en sabores como fresa, fruta de la pasión, mango, frutos rojos y piña, además de una versión sin alcohol. También figuran en la carta el Bloody mezcalita, el vermú preparado a la mexicana y El Viajero, una combinación de ginebra, Italicus, margarita, lima, manzana, ginger ale, clara de huevo y menta. «Es largo, fresco y fácil», explica Quiñones.