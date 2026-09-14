Pocas épocas hay mejores para acercarse al mundo del vino que la vendimia.

Durante unas semanas, los viñedos cambian de color y las bodegas se convierten en espacios en plena actividad: llegan los tractores, se seleccionan los racimos, comienzan a entrar los primeros mostos y arranca el proceso de una nueva añada.

Para quienes quieren algo más que una visita convencional, estas son algunas experiencias para vivir la vendimia desde dentro.

1. Una inmersión en la vendimia riojana

El mejor momento del año sobre los viñedos. E.E

En La Rioja, el Hotel Palacio de los Ángeles propone aprovechar estas semanas para descubrir el territorio alrededor de Haro. Entre las opciones están las visitas a bodegas en plena actividad, donde es posible observar la llegada de los tractores, la selección de la uva y su entrada en bodega, además de probar uvas y primeros mostos.

La experiencia puede completarse con un paseo entre cepas centenarias y un picnic tradicional riojano en mitad del viñedo, acompañado de una botella elaborada con las uvas del entorno. También existe la posibilidad de sobrevolar en globo el paisaje riojano, con café y pastas antes del despegue y un brindis con cava durante el amanecer.

2. Probar el vino antes de que sea vino

El principio de un buen vino. E.E

En Bodegas Montecillo el recorrido pasa por la sala de barricas, el botellero manual y el taller de barricas, mientras el equipo de enoturismo explica el papel de cada espacio en la elaboración.

La parte más singular llega con la posibilidad de probar uvas recién vendimiadas o mosto directamente de los tanques, dependiendo del momento de la cosecha y de las variedades que estén entrando en la bodega. Tempranillo, mazuelo, graciano y distintos mostos pueden formar parte de esta cata en origen, que termina con varias referencias de la bodega y un aperitivo.

La experiencia cuesta 24 euros de lunes a viernes y 30 euros los fines de semana y festivos.

3. Recoger la uva en el Matarraña

Los racimos ya están listos para seguir su cometido. E.E

En Torre del Marqués, durante los tres primeros sábados de septiembre, el hotel organiza una experiencia en la finca Mas de Llucia que comienza con un recorrido en 4x4 por su viñedo ecológico.

Después toca recoger la uva y acompañarla hasta las instalaciones de elaboración para conocer qué ocurre desde que abandona la cepa. La jornada continúa con una cata de cuatro vinos ecológicos de la finca y termina con un menú degustación maridado con sus propios vinos.

Una experiencia de unas seis horas que conecta viñedo, bodega, gastronomía y paisaje del Matarraña.

4. Una fiesta de la vendimia en Barro

La muralla de Ávila fue testigo de lo que se bebió en la anterior Fiesta de la Vendimia de Barro. Carlos Casillas

El 28 de septiembre, la vendimia se celebrará también desde la gastronomía. El chef Carlos Casillas, de Barro, liderará una fiesta solidaria destinada a recaudar fondos para Plataforma Gredos Vivo y ayudar a la recuperación del territorio afectado por los recientes incendios.

La jornada comenzará a las 18.00 horas con una feria de vinos de Ávila y proyectos invitados como Barbeito, Niepoort y Pepe Rodríguez de Vera. A las 21.00 horas llegará una cena diseñada por Casillas junto a restaurantes como Gofio, Insurgente, El Bar Valladolid, Roostiq e Impulso.

Habrá además música, DJs y subastas de vinos especiales. Una celebración que reivindica el territorio a través de sus vinos, su cocina y su cultura. Las entradas están a la venta en la web del restaurante.

5. Fin de vendimia entre viñas y arroces

Un gran día en Clos Cor Ví, todo por la vendimia. E.E

En Requena, Valencia, Clos Cor Ví celebrará el 3 de octubre su tradicional fiesta de Fin de Vendimia. La pequeña bodega, situada en el paraje de Los Isidros, abrirá sus puertas a partir de las 13.30 horas para celebrar la llegada de los nuevos vinos.

Música en directo, productos de kilómetro cero, showcooking de carnes y arroces, jamón, embutidos y queso a la brasa forman parte de una jornada pensada para pasar el día entre viñas. El chuletón será uno de los protagonistas gastronómicos.

6. Un atardecer de vendimia en la Ribera del Duero

Cae el sol sobre la Finca Vilacreces. E.E

El 19 de septiembre, Finca Villacreces despide el verano con Villacreces Sunset, una cita de tres horas entre viñedos y pinos centenarios, en pleno corazón de la Ribera del Duero.

De 18.00 a 21.00 horas se podrán recorrer los viñedos, conocer los preparativos de la vendimia y pasear por la bodega mientras cae el sol. La programación incluye teatro y la actuación de la vallisoletana Rocío Torío.

La entrada cuesta 30 euros e incluye una copa de vino y una degustación de ibéricos y dulces.

7. Tres días de vendimia en el Priorat

Los huéspedes y visitantes participan de la vendimia de este hotel del Priorat. E.E

Para convertir la vendimia en una escapada completa, Gran Hotel Mas d’en Bruno propone Bruno's Festival, del 4 al 7 de octubre de 2026.

El programa gira alrededor de los rituales de la cosecha y combina enoturismo, gastronomía y territorio, con la participación de huéspedes, bodegueros y enólogos. La celebración coincide además con San Bruno, el 6 de octubre, una fecha vinculada a la historia cartujana del Priorat.

Tres días para descubrir una de las épocas más especiales del año en la comarca y acercarse a la cultura del vino desde el propio paisaje.