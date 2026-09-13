Los hábitos de compra y consumo de comida cambian hoy de forma muy rápida en el mercado alimentario. La expansión de las aplicaciones móviles, el auge del envío a domicilio, los cambios en las tiendas físicas y la búsqueda de experiencias diferentes han transformado la relación entre marcas y clientes.

En la actualidad, la experiencia gastronómica ya no empieza solo al sentarse en la mesa de un restaurante, sino que se construye también en centros comerciales, espacios de ocio y plataformas digitales de venta.

Para analizar de cerca estos cambios, la cuarta edición de Auténtica Premium Food se celebrará los días 14 y 15 de septiembre de 2026 en FIBES Sevilla, tras presentarse el pasado 18 de agosto de 2026 en Madrid. Este encuentro reunirá a más de 12.000 profesionales y 350 especialistas del sector.

Demostración en vivo sobre el valor del origen y la calidad en la cocina actual. Auténtica 2026

En este espacio, el Gastromarketing Forum estudiará la rentabilidad del reparto en casa, las nuevas alianzas comerciales y la forma de conectar el origen de los alimentos con las necesidades reales de los compradores actuales.

Nuevas alianzas entre tiendas, ocio y restaurantes

Uno de los puntos clave del foro será cómo se borran los límites entre los negocios de siempre. En este sentido, María Sánchez (ANGED) explicará cómo las cadenas de supermercados y los bares o restaurantes colaboran para crear nuevas oportunidades de negocio.

Por su parte, Raquel Montabes directora comercial del grupo inmobiliario Unibail-Rodamco-Westfield, mostrará la importancia de la comida como atracción para llevar más visitantes a los centros comerciales Westfield. Además, Eduardo Gómez director general de Hermanos Vinagre, contará cómo su empresa une la cocina con sectores como la moda o los eventos culturales.

El reparto de comida en casa también tendrá un espacio destacado. El envío a domicilio ha dejado de ser una ayuda rápida para convertirse en una parte principal de las empresas.

Directivos y empresarios comparten visiones sobre el futuro del delivery y el retail Auténtica 2026

Portavoces como Rodrigo Zapata, Head of Strategy Accounts de Just Eat Spain; Ignacio Aranciaga, cofundador y CMO de Pimentón; y Pedro Díaz, CEO de Wismar Food, hablarán sobre cómo ganar clientes en internet, mejorar el reparto y ganar dinero.

Además, Marta Fernández de la Vega, cofundadora de Desfase, explicará los fallos que llevaron al cierre de su cocina fantasma, dejando lecciones útiles sobre el riesgo de crecer demasiado rápido.

El valor del reparto y los encuentros presenciales

Por otro lado, el foro defenderá que las pantallas no sustituyen el valor de verse cara a cara. Lugares tradicionales como los clubs de negocios se convierten en centros de reunión profesional.

Diego Olmedilla, vicepresidente del Club Financiero de Madrid, y Benito Mateos-Nevado, presidente del Real Círculo de Labradores de Sevilla, mostrarán cómo el buen trato y la comida ayudan a cerrar acuerdos comerciales. Organizado por NEBEXT y la Junta de Andalucía, Auténtica 2026 servirá para entender hacia dónde va el negocio de la alimentación en nuestro país.