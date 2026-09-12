Muchos restaurantes completan sus últimos huecos en las mesas de cara a unos días que se prometen intensos y donde el flujo de clientes se mantendrá en cotas altas hasta, al menos, el domingo 13 cuando finalice el nuevo Gran Premio de España de F1.

En una ciudad donde la oferta gastronómica es, sin duda, alta y cada vez más competitiva dentro del sector, durante estos días resulta clave saber anticiparse para reservar mesa en restaurantes con una propuesta transparente e idónea para el momento que vive Madrid.

A escasos diez minutos del recinto construido en las inmediaciones de IFEMA, Taberna El Corcho promueve un menú pensado para maridar el fervor de todos los aficionados a la F1 y quienes deseen acompañar la emoción de algunos platos tradicionales de nuestro país.

Un menú para no pensar

Aprovechando que la F1 va a estar muy cerca de la ubicación del restaurante (C/ de Caleruega, 61, en el barrio de Ciudad Lineal), la Taberna El Corcho ha diseñado un menú amplio para no tener que dar vueltas a su carta: es preciso y engloba grandes clásicos combinados con destellos diferentes que no protagonizan los platos.

El arroz de mariscos listo para ser degustado. E.E.

Cuatro entrantes entre los que se encuentran dos pensados para compartir, pero que prometen acabarse rápido si no se está atento: ensaladilla con huevo frito y una tortilla trufada. Por otra parte, dos entrantes más pensados para comer en pocos bocados: alcachofa a la brasa con sal de jamón ibérico y buñuelo de queso Idiazábal.

Como primer plato, un arroz a banda de mariscos que sirve de antesala al plato principal: el cachopo de ternera, una de las elaboraciones de las que más están orgullosos. Presentan una versión clásica y sin rodeos, de jamón y queso.

Para cerrar basta con preguntarse: ¿cuál es el postre que más se repite en las cartas españolas? Efectivamente, la tarta de queso en su versión más suave y cremosa.

El precio es de 24,90€, bebidas incluidas, y con un mínimo de dos comensales por mesa para poder degustarlo. De hecho, ya está disponible desde el pasado lunes 7, y lo estará hasta el domingo 13 tanto para la comida como para la cena.

Una cerveza bien tirada, símbolo de muchos bares de barrio. E.E.

La taberna del barrio

Se trata de un restaurante que sirve de punto de referencia para quienes vengan desde diferentes puntos de España, o para aquellos que quieran descubrir la gastronomía española desde una perspectiva más castellana y tradicional sin renunciar al buen producto, así como quienes quieran confirmar su afán por la comida que nos caracteriza.

El hecho de pertenecer a un barrio e impregnar ese carácter dentro de un restaurante, es sinónimo de orgullo para residentes que han visto crecer los alrededores de la amplia y transcurrida calle Arturo Soria.

Su carta la completa otro de los clásicos de la casa, las patatas bravas, las cuales siguen siendo un secreto del cocinero. Además, no faltan los clásicos picoteos a base de calamares, morcilla o torreznos, así como platos principales con el producto como protagonista tanto en pescados como en carnes.