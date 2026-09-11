Durante los días 11 y 12 de septiembre, el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) celebra la 9.ª edición de Las Noches del Patrimonio, unas jornadas marcadas por el entretenimiento cultural para todo tipo de públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores.

Las 15 ciudades que conforman la lista de Patrimonio Mundial en nuestro país, se preparan para vivir unos días repletos de actividades que atraerán a centenares de visitantes movidos por la buena cultura.

La programación albergará una amplia variedad de propuestas movidas por la cultura y desglosadas en tres tipos diferentes de actividades: visitas nocturnas a monumentos emblemáticos, actividades compartidas alrededor de la ciudadanía y espectáculos artísticos en monumentos históricos de cada ciudad.

Vistas nocturnas de la imponente Alcalá de Henares. D.G. Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid

Descubre Alcalá de Henares

La única ciudad Patrimonio Mundial de la Comunidad de Madrid acoge diferentes recorridos por sus lugares más emblemáticos donde la historia brota por todos sus costados.

Dos de los espacios más importantes de la ciudad como son la Torre de Santa María (plaza de Cervantes, 11) y la Casa Natal de Cervantes (c/Mayor, 48), abren sus puertas el día 12 de septiembre hasta las 00:00h de la noche, una situación excepcional para disfrutar de estos espacios históricos bajo el cielo oscuro.

La Torre de Santa María permite vislumbrar la ciudad a vista de pájaro, siendo un espléndido mirador para observar todo el casco histórico de la ciudad. Un hito importante en los alrededores de la misma, fue el hallazgo de la capilla bautismal de la propia iglesia donde fue bautizado Miguel de Cervantes en 1547.

Por su parte, la Casa Natal de Cervantes, lugar donde el literato nació y pasó sus primeros años, permite descubrir las costumbres propias de los siglos XVI y XVII a través de sus diferentes estancias.

Vista panorámica del majestuosos Alcázar de Segovia, colindante con el Adarve de la Muralla. E.E.

Música en Segovia

Junto con Ávila y Salamanca, Segovia es la tercera ciudad Patrimonio Mundial de la comunidad castellanoleonesa, siendo la Comunidad Autónoma más representada en esta lista junto con Andalucía.

Una de las ciudades más importantes con pasado romano en nuestro país, celebra estas jornadas con conciertos en directo que prometen emoción y una gran puesta en escena.

El sábado 12 de septiembre, se vivirán momentos musicales muy especiales en el Adarve de la Muralla de la ciudad y que prometen emocionar a los espectadores.

Las violinistas Rocío de Álvaro y Marina Solís, interpretarán diferentes bandas sonoras en cinco únicos pases: 20:30h, 21:00h, 21:30h, 22:00h y 22:30h; el espacio será iluminado por velas para ofrecer un ambiente especial e idílico.

El histórico puente romano, que sobrevuela el Guadalquivir y conecta con la Puerta de entrada a la ciudad. Vitium Urban Suites

Danza y arte en Córdoba

Esta nueva edición promueve la creación del arte contemporáneo y reafirma el compromiso con la diversidad artística, la igualdad o apostar por nuevas voces dentro del sector para representar ampliamente buena parte del territorio español.

La ciudad cordobesa acogerá dos eventos bajo la programación del festival, convirtiéndola en una de las referentes de las artes vivas durante estos días.

El 11 de septiembre la Sala Orive, a las 22:00h y a las 23:00h, recibe a Manuel Liñán, una de las figuras más influyentes del flamenco contemporáneo. El director y coreógrafo granadino trae su obra Amor Amado Amén, una recreación que presenta la necesidad del ser humano por relacionarse.

El día siguiente, el 12 de septiembre, la Plaza del Triunfo recibe la intervención coreográfica de Antonio Ruz & La Normal en dos pases a las 22:30h de la noche. La actuación explorará la Puerta situada frente al puente romano a través del movimiento, el sonido y la luz.

Toda la guía completa del festival puede consultarse a través del siguiente enlace.