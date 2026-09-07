En una semana donde Madrid respira un gran ambiente alrededor de la F1 tras más de 40 años, son muchos los eventos que se dan cita en la capital para sentir de cerca la experiencia sin acudir al circuito.

El espacio Pinzelada ubicado en BLESS Madrid (C/Velázquez, 62), acoge un evento único donde los visitantes podrán descubrir el universo de la F1, con la concentración previa de las carreras como reclamo, a partir de las 19:00h desde el jueves hasta el sábado.

La precisión y la concentración que exige un gran premio de F1, sirven como punto de unión a su vez para el nuevo lanzamiento de Glenfiddich 16 Aston Martin F1™ Release N2, una edición limitada en colaboración entre Glenfiddich y Aston Martin, y creada junto a Adrian Newey, el director técnico del equipo.

El evento permitirá tanto degustar los cócteles inspirados en la competición como realizar las pruebas de destreza y habilidad de la F1 para poner a prueba los reflejos, tal y como realizan los pilotos, en pleno corazón de Madrid.

Cócteles muy de F1

La inspiración nace de la precisión británica, el carácter del whisky escocés y la adrenalina propia que transmite la F1. Un total de cinco cócteles elaborados con Glenfiddich 12 y Glenfiddich 15, acompañados de maridajes como gazpachos o steaks tartar, tratarán de reinterpretar estos momentos dignos de la alta competición.

Entre sus cócteles, destaca el momento de tensión y concentración previo a través del Pole Position Spritz, rindiendo homenaje al momento de la salida, cuando los semáforos se apagan y los coches echan a rodar. El whisky se combina con manzana, soda y cava brut otorgando un carácter fresco y refrescante.

Whisky, cóctel y maridaje conforman una experiencia que gira en torno a la F1 E.E.

El nerviosismo y concentración que requiere el tomar una curva a alta velocidad, se refleja en el Apex Clarified Punch, elaborado con piña, coco y limón. ¿Apex? El punto exacto en el que velocidad y el control se encuentran en una curva, un momento que requiere de mucha precisión y técnica, como el universo coctelero.

Para quiénes quieran disfrutar la experiencia pero sin tomar alcohol, ofrecen una opción 0.0. que permite vivir la misma emoción sin una gota de alcohol.

Los precios de cada menú oscilan entre los 16€ y los 20€ por persona, y permiten disfrutar del cóctel elegido junto con su plato de acompañamiento.

Una experiencia inmersiva

Los rituales que preceden a cada carrera van más allá de lo físico, exigen una alta capacidad de reflejos y mucha concentración. Esta experiencia novedosa, no solo posibilita probar unos cócteles pensados en estos momentos, permite convertirse en piloto por unos momentos.

Uno de los menús de la experiencia The Racer´s Lounge por un precio asequible E.E.

Para completar la experiencia, todos aquellos que consuman al menos uno de sus cócteles, podrán acceder a The Racer´s Challenge, dos pruebas que miden los reflejos y la capacidad de reacción.

De una de las pruebas, BATAK, el sistema utilizado para mejorar los reflejos mediante estímulos luminosos, saldrá el ganador de un viaje a Escocia para dos personas, y quien consiga el menor tiempo, gana.

Además de visitar el país, la experiencia incluirá una visita a la propia destilería Glenfiddich, ubicada en Dufftown, al norte de Escocia.