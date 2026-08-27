Los Mercats del Riurau d'Arnauda regresan este fin de semana a Xàbia con una nueva edición que convierte este emblemático espacio en un punto de encuentro para la artesanía, la creatividad, la música y los objetos con historia.

El recinto se ha consolidado como uno de los escenarios habituales para este tipo de propuestas en el municipio, pensadas para todos los públicos y sin necesidad de inscripción previa.

Esta destacada cita cultural se celebrará durante el último fin de semana de agosto, teniendo lugar el sábado 29 de agosto con la celebración del Mercat d'Origen, y el domingo 30 de agosto con la llegada del Mercat d'Antiguitats i Vintage.

Las dos jornadas consecutivas ofrecerán propuestas diferenciadas y contarán con la entrada totalmente libre y gratuita para todos los asistentes.

Miel pura y dulces tradicionales de proximidad. E.E

El Mercat d'Origen abre el fin de semana con música en directo

El sábado 29 de agosto, en horario de tarde y noche de 18:30 a 23:30 horas, se celebrará el Mercat d'Origen. Esta propuesta combinará puestos de artesanía y creación con música en directo, creando un ambiente ideal para disfrutar de la tarde y la noche.

Entre las actividades programadas destaca un taller de decoración de tote bags, una gran oportunidad para dar rienda suelta a la creatividad y personalizar una bolsa de tela con un diseño propio y original.

Esta propuesta familiar se suma a los múltiples puestos artesanos que llenarán el recinto durante toda la velada.

Sabores caseros: encurtidos, salsas y Limoncello artesanal. E.E

La música llegará a cargo de la formación Cumbancha Mi Son, que ofrecerá un concierto acústico de música tradicional cubana. Con guitarra, tres cubano, piano y percusión, interpretarán sones, guarachas y boleros.

La agrupación rendirá homenaje a grandes referentes del género como Compay Segundo, Los Compadres, el Trío Matamoros, El Guayabero y Ñico Saquito.

El domingo llega el turno de las antigüedades y el vintage

El domingo 30 de agosto, en horario matinal de 9:30 a 14:00 horas, regresará el Mercat d'Antiguitats i Vintage.

En esta esperada cita, los visitantes podrán encontrar antigüedades, muebles restaurados, ropa y complementos de otras épocas, además de piezas únicas y diferentes tesoros vintage.

Sabor artesanal en el Mercat nocturno del Riurau. E.E

Se trata de una propuesta de mañana, pensada para recorrer con calma los puestos y descubrir piezas singulares que difícilmente se encuentran en los circuitos comerciales habituales.

Diferentes objetos decorativos conviven en un mismo espacio, convertido durante unas horas en un viaje por el pasado.

De esta manera, el Riurau d'Arnauda se consolida de nuevo como el espacio de encuentro perfecto para quienes buscan artesanía, música y objetos con historia, unificando el ocio y la cultura.